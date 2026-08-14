«أمانات» تحقق 153.3 مليون درهم أرباحاً بنمو 46% بالنصف الأول

حققت شركة «أمانات القابضة» أرباحاً بقيمة 153.3 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 46% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما أقرت توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم، بالتزامن مع تسريع خططها للتوسع في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وأعلنت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، ارتفاع إيراداتها بنسبة 24% إلى 582.5 مليون درهم، فيما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 30% لتصل إلى 226.4 مليون درهم.

وتعتزم «أمانات» استثمار نحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال التوسعات العضوية والمشاريع الجديدة والاستحواذات الانتقائية، مستهدفة تحقيق عائد على حقوق الملكية لا يقل عن 10%، إلى جانب حد أدنى للتوزيعات النقدية السنوية يبلغ 7 فلوس للسهم، رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.

وواصلت المجموعة خططها التوسعية، إذ ارتفع عدد الأسرّة المرخصة في «كامبريدج للصحة» بنسبة 18% إلى 666 سريراً، مع تقدم مشاريعها الجديدة في السعودية.

كما وصل عدد الطلبة والمستفيدين في «المسار الشامل للتعليم» إلى نحو 28,900، بزيادة نسبتها 21%.

وأكد الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة «أمانات»، أن النتائج تعكس قوة الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة، وقدرتها على مواصلة الاستثمار وتحقيق نمو وعوائد مستدامة للمساهمين.