«باركن» ترفع أرباحها 12% إلى 166.2 مليون درهم في الربع الثاني

أعلنت شركة «باركن» نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، محققة أداءً قوياً، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 364.1 مليون درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وارتفع صافي الربح بنسبة 12% إلى 166.2 مليون درهم، مدعوماً بنمو إيرادات البطاقات الموسمية ومواقف المطورين والرقابة، فيما نمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% لتصل إلى 217.2 مليون درهم، مقارنة بـ189.3 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2025، بهامش بلغ 60%.

وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة «باركن»، إن الشركة واصلت أداءها القوي، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 14% إلى 364.1 مليون درهم، والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 15% إلى 217.2 مليون درهم، وصافي الربح بنسبة 12% إلى 166.2 مليون درهم.

وأوضح أن هذا الأداء عوّض تراجع الطلب على المواقف العامة، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية النمو، من خلال توسيع محفظتها بنحو 57 ألف موقف خلال العام الماضي، وإضافة 9.9 آلاف موقف عام في النصف الأول من 2026 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، إلى جانب مضاعفة عدد مواقف المطورين بأكثر من ثلاثة أضعاف، ليصل إلى 61.5 ألف موقف.

وأضاف أن الشركة تبقي نظرتها المالية العامة متوافقة مع التوقعات، مع التزامها بسياسة توزيع الأرباح.

وارتفعت المحفظة الإجمالية للمواقف بنسبة 27% لتصل إلى 268.3 ألف موقف، مقارنة بـ211.5 ألف موقف في الربع الثاني من العام الماضي.

وبلغ عدد المواقف العامة 203.2 ألف موقف، بزيادة قدرها 14.5 ألف موقف، أو نحو 8%، مقارنة بـ188.7 ألف موقف في الربع الثاني من 2025.

وتضمنت الزيادة 9.9 آلاف موقف في المنطقة «C» و4.5 آلاف موقف في المنطقة «D»، فيما شهد الربع الثاني وحده إضافة 7.9 آلاف موقف بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، نُفذ 50% منها خلال يونيو.

وبعد تطبيق التعرفة المرنة في أبريل 2025، استحوذت الفئة الثانية على 122.7 ألف موقف، بنسبة 60%، مقابل 80.3 ألف موقف للفئة الأولى، بنسبة 40%.

وقفز عدد مواقف المطورين إلى 61.5 ألف موقف، مقارنة بـ19.6 ألف موقف، بفضل العقود المبرمة خلال النصف الثاني من 2025، مع إضافة 2.4 ألف موقف خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وزادت المواقف متعددة الطوابق بواقع 400 موقف لتصل إلى 3.7 آلاف موقف، فيما بلغ متوسط معدل استخدام المواقف العامة 20.2%، مقارنة بـ22.7% في الربع المماثل من 2025 و21.8% في الربع الأول من 2026، متأثراً بالإقبال على البطاقات الموسمية والعوامل الجيوسياسية.

وسجل إجمالي المعاملات 34 مليون معاملة بنمو قدره 2.6%، فيما تراجعت معاملات المواقف العامة إلى 27.2 مليون معاملة، مقابل 29.2 مليون معاملة.

في المقابل، قفزت معاملات مواقف المطورين بنسبة 75% إلى 6.6 ملايين معاملة، مقابل 3.8 ملايين معاملة، بينما استقرت معاملات المواقف متعددة الطوابق عند 200 ألف معاملة.

ونمت مبيعات البطاقات الموسمية بنسبة 38% لتبلغ 97.5 ألف بطاقة، مقارنة بـ70.9 ألف بطاقة، فيما استقر متوسط التعرفة المرجحة بالساعة عند 3 دراهم، بتراجع طفيف نسبته 1%.

ومسحت الفرق الميدانية 8.3 ملايين لوحة، بزيادة 1% مقارنة بـ8.2 ملايين لوحة، بينما قفزت قراءات مركبات التفتيش الذكية بنسبة 52% إلى 20.6 مليون لوحة، مقابل 13.5 مليون لوحة.

وجاء ذلك بعد زيادة أسطول مركبات التفتيش الذكية إلى 37 مركبة، مقارنة بـ25 مركبة.

وارتفع عدد المخالفات بنسبة 5% إلى 695 ألف مخالفة، مقارنة بـ660 ألف مخالفة، وشكلت مخالفات المواقف العامة 71% منها، بواقع 496 ألف مخالفة.

وتراجعت إيرادات المواقف العامة بنسبة 8% إلى 121.9 مليون درهم، مقابل 132.2 مليون درهم، في المقابل ارتفعت إيرادات مواقف المطورين بنسبة 61% إلى 35.8 مليون درهم.

كما ارتفعت إيرادات البطاقات الموسمية بنسبة 50% إلى 78.2 مليون درهم، ونمت إيرادات المخالفات بنسبة 11% إلى 107.5 مليون درهم، مقارنة بـ96.7 مليون درهم.

وتراجع معدل التحصيل إلى 75%، مقابل 83%، فيما بلغت رسوم الامتياز المتغيرة للمواصلات 55.2 مليون درهم.

واستقرت مصروفات الموظفين عند 34.7 مليون درهم، مع زيادة عدد الموظفين إلى 361 موظفاً، فيما سجلت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 341.8 مليون درهم، بمعدل تحويل بلغ 96%. وبلغ صافي الديون 710.1 مليون درهم، فيما بلغت السيولة المتاحة 563.2 مليون درهم.

وأكدت الشركة استمرار التوزيع النصف سنوي للأرباح، مشيرة إلى أن الحد الأدنى لتوزيعات النصف الأول من 2026 سيُحتسب على أساس الأعلى بين 100% من صافي الربح أو التدفق النقدي الحر.

وتتوقع الشركة أن تتراوح إيرادات المواقف العامة خلال عام 2026 بين 510 و550 مليون درهم، مقارنة بـ524 مليون درهم في 2025، وإيرادات الرقابة بين 420 و460 مليون درهم، والبطاقات الموسمية بين 280 و300 مليون درهم، ومواقف المطورين بين 130 و150 مليون درهم.

وتبقي الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية بين 45 و55 مليون درهم، مقارنة بـ13.9 مليون درهم في 2025، مستهدفة إضافة ما بين 3.5 آلاف و5 آلاف موقف عام خلال العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 7.5 آلاف موقف، وذلك بعد إضافة 9.9 آلاف موقف خلال النصف الأول.