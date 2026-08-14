"دعوة من دبي" يستقطب 20 ألف متقدم ويضاعف طاقته الاستيعابية 3 مرات

استفاد نحو 20 ألف متقدم من برنامج "دعوة من دبي" منذ إطلاقه في 20 يوليو الماضي، مما دفع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي إلى مضاعفة طاقته الاستيعابية ثلاث مرات استجابة للإقبال الواسع، تزامناً مع اقتراب موعد إغلاق باب التسجيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويواصل البرنامج استقبال طلبات تسجيل ضيوف المقيمين الذين تتزامن زيارتهم لدبي خلال الفترة الممتدة من 20 يوليو حتى 31 أكتوبر 2026، وذلك بعد استكمال كافة إجراءات التحقق المطلوبة.

وفي هذا السياق، أكدت نائب الرئيس المساعد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاريع الخاصة في الدائرة نور الجزيري، أن هذا الإقبال الكبير يعكس الدور المؤثر لسكان دبي في مشاركة تجارب المدينة الإيجابية مع الآخرين، مبينة أن التعاون المثمر مع الشركاء أسهم بفعالية في زيادة الطاقة الاستيعابية للمبادرة لثلاثة أضعاف.

ودعت الدائرة جميع المقيمين إلى الإسراع بالتسجيل قبل نفاد الباقات المتبقية، مؤكدة سعيها المتواصل بالتعاون مع شركائها لتوسيع نطاق المزايا الاستثنائية التي يقدمها البرنامج.

ويهدف هذا الجهد إلى تمكين سكان دبي، الذين ينتمون إلى نحو 200 جنسية مختلفة، من أداء دورهم كسفراء للمدينة، والمساهمة في تعريف الزوار بوجهاتها وتجاربها المتنوعة، من خلال إتاحة الفرصة لهم لدعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة الإمارة والاستمتاع بعروض حصرية.

وتوفر المبادرة للمستفيدين باقة واسعة من العروض التي تشمل مجموعة من الفنادق، والمطاعم، والوجهات الترفيهية، ومرافق الحياة العصرية في مختلف أنحاء الإمارة، مع إمكانية الاستفادة من هذه القسائم والعروض الترويجية الممتدة حتى 31 ديسمبر المقبل.