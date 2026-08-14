«مِراس»: بدء أعمال التجهيزات الأساسية في مشروع «أتيليس»

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، ترسية عقد على «شركة إنترناشيونال فاونديشن جروب»، إيذاناً ببدء أعمال التجهيزات الأساسية في مشروع برج «أتيليس» في حي دبي للتصميم (d3)، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الحي، ليصبح وجهة نابضة بالحياة للإبداع والابتكار والحياة الحضرية المعاصرة.

ويشمل العقد أعمال التجهيزات الشاملة للموقع والحفر وتحسين التربة، ونزح المياه وتصميم وبناء أعمال التدعيم والأساسات، وستُهيئ هذه الأنشطة الموقع للمراحل اللاحقة من البناء، بينما تعكس ترسية العقد التقدم المستمر الذي تحرزه «مِراس» في تنفيذ مراحل المشروع.

وبحسب «مراس»، فقد قامت شركة «سكيدمور وأوينغز وميريل» (SOM) المعمارية العالمية الشهيرة، بتصميم برج «أتيليس» في حي دبي للتصميم ليشكل معلماً سكنياً فريداً يتكون من 45 طابقاً، ويتميز بشرفات مستوحاة من بتلات زهرة الصحراء الإماراتية، كما يضم المشروع مجموعة من الشقق العصرية تراوح مساحتها بين غرفة نوم واحدة وأربع غرف نوم، إضافة إلى شقق «بنتهاوس» فاخرة، بإطلالات بانورامية على «خور دبي» وأفق المدينة.

وباعتباره عنصراً أساسياً في رؤية «مِراس» لحي دبي للتصميم، يدعم برج «أتيليس» التحول المستمر للحي ليصبح وجهة عالمية مرموقة، حيث يلتقي التصميم والإبداع وريادة الأعمال والمعيشة السكنية العصرية، ويسهم هذا المشروع في تعزيز المكانة الراسخة لـ«حي دبي للتصميم» كمنظومة إبداعية رائدة في المنطقة، فضلاً عن إضافة بُعد جديد للحياة الفاخرة على الواجهة البحرية.