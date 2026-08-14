«راكز» تنظم ورشة عمل حول نظام المبيعات

واصلت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) فعاليات «سلسلة النمو» الخاصة بها لعام 2026، بتنظيم ورشة عمل تفاعلية أُقيمت في «مركز كومباس للأعمال»، هدفت إلى مساعدة رواد الأعمال وأصحاب الشركات على اتباع نهج أكثر منهجية في المبيعات.

وحملت الجلسة عنوان: «من البحث عن العملاء المحتملين إلى بناء نظام مبيعات فعال»، وزودت المشاركين بأدوات عملية لتقييم مسارات المبيعات لديهم، ومعالجة جوانب القصور في التنفيذ، ووضع آليات تساعد على تحويل فرص الأعمال إلى نتائج مستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، رامي جلاد: «لا يقتصر نمو الأعمال على إيجاد مزيد من الفرص، بل يتطلب أيضاً وجود الأنظمة المناسبة لتحويل تلك الفرص إلى نتائج مستدامة.

ومن خلال سلسلة النمو، نواصل التركيز على التحديات العملية التي يواجهها مجتمع أعمالنا، وربط رواد الأعمال بالخبرات والأدوات التي يمكنهم تطبيقها مباشرة داخل شركاتهم».

وخلال الورشة، راجع المشاركون عمليات المبيعات الحالية لديهم لتحديد مجالات التحسين، واستكشفوا أساليب لتعزيز المتابعة، وإدارة مسار مبيعات أكثر فاعلية، والاستفادة من شبكات العلاقات المهنية لتوليد إحالات بصورة أكثر انتظاماً، كما طوروا بطاقات تقييم خاصة بتنفيذ المبيعات وخطط عمل تساعدهم على تحويل ما تعلموه خلال الجلسة إلى خطوات قابلة للقياس والتطبيق داخل أعمالهم.