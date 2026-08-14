إيرادات «دي بي ورلد» تنمو 13.1% إلى 46.6 مليار درهم في النصف الأول

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تحقيق إيرادات بقيمة 12.7 مليار دولار (46.6 مليار درهم)، خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 13.1% على أساس سنوي، مدفوعةً بقوة شبكتها العالمية، وقدرتها على التعامل بمرونة مع الاضطرابات التي أثّرت في حركة التجارة في منطقة الشرق الأوسط.

وأسهم النمو في قطاعات الخدمات اللوجستية والبحرية، إلى جانب محفظة «دي بي ورلد» الدولية من موانئ ومحطات، في دعم الأداء وتعويض انخفاض النشاط في ميناء جبل علي، فيما ارتفعت أحجام مناولة الحاويات، باستثناء ميناء جبل علي، بنسبة 6.5% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعةً بالنمو في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأميركتين.

وأكدت «دي بي ورلد» استمرار العمليات في ميناء جبل بصورة كاملة، من دون تسجيل أي أضرار مادية، مشيرة إلى اتخاذ تدابير لدعم انسيابية حركة الشحنات الحيوية، وتعزيز الربط بالمناطق الداخلية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عيسى كاظم: «حققت مجموعة موانئ دبي العالمية أداءً قوياً على صعيد الإيرادات، وحافظت على مرونة الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2026، فيما ارتفعت العائدات بنسبة 13.1% لتبلغ 12.7 مليار دولار، ما يعكس قوة وتنوّع محفظة أعمالنا العالمية، والمزايا التي يوفرها نموذج أعمالنا المتكامل، وقدرتنا على مساعدة التجار في ضمان استمرار حركة السلع عبر الأسواق الدولية».

وأضاف: «في دولة الإمارات، نعمل على توسيع شبكتنا من البوابات التجارية من خلال محطتَي حاويات جديدتين في الفجيرة، بما يسهم في توسيع منظومة جبل علي عبر سلسلة توريد متكاملة. ومن شأن ذلك أن يوفر لأصحاب البضائع مرونة أكبر وخيارات أوسع، ويعزز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب ترسيخ ثقتنا بمستقبل دولة الإمارات ومكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، يوفراج نارايان: «ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.7%، مدفوعةً بالنمو في إفريقيا والأميركيتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. ويعكس هذا الأداء قوة شبكتنا العالمية وقدرتنا على تزويد أصحاب البضائع بحلول فعّالة ومتكاملة لسلاسل التوريد».

وأضاف: «نواصل التركيز بانضباط على تخصيص رأس المال وإدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية. وإلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية وتوافر السيولة، يمنحنا ذلك المرونة اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين، ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة».

وأكدت «دي بي ورلد» تفاؤلها بشأن آفاق التجارة العالمية على المديين المتوسط والطويل، مستندةً إلى شبكتها العالمية المتنوّعة، والنمو المتواصل لأعمالها في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة.

تطوير محطتَي حاويات في الفجيرة

تعتزم «دي بي ورلد» تطوير محطتَي حاويات جديدتين في إمارة الفجيرة، بموجب امتياز مدته 50 عاماً، بما يسهم في توسيع منظومة جبل علي، وتعزيز مرونة البنية التحتية التجارية في دولة الإمارات.

وكانت المجموعة استثمرت 1.5 مليار دولار في محفظة أعمالها العالمية، خلال النصف الأول من العام، وتتوقع استثمار نحو ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2026، لدعم إضافة طاقات استيعابية جديدة، وتطوير البنية التحتية التجارية في أسواق النمو الرئيسة، بما في ذلك دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والهند، والسعودية، والكونغو الديمقراطية.