«الإمارات للشحن الجوي» تنقل بنجاح القمر «ألتير - 1» إلى الولايات المتحدة

نقلت الإمارات للشحن الجوي بنجاح القمر الاصطناعي «ألتير-1»، أول قمر اصطناعي تجاري لرصد الأرض مزود بتقنية الذكاء الاصطناعي يتم تصنيعه في دولة الإمارات، إلى مقر إطلاقه في الولايات المتحدة، في عملية جسدت قدراتها الفريدة في نقل الشحنات الحساسة، بما فيها الأقمار الاصطناعية وشحنات صناعات الفضاء والطيران.

وأفادت «الإمارات للشحن الجوي» بأنها نقلت القمر الاصطناعي «ألتير-1»، الذي يعد الأول من بين 10 أقمار ستشكل كوكبة «ألتير»، على متن طائرة شحن من طراز «بوينغ 777F» من مطار دبي الدولي إلى مطار لوس أنجلوس، تمهيداً لإطلاقه إلى الفضاء في أكتوبر المقبل.

وأوضحت أن عملية النقل تمت بكفاءة عالية تجسد الخبرات النوعية الفريدة التي تتمتع بها في نقل الشحنات الحساسة والمتخصصة للغاية، ضمن قطاعات الفضاء والطيران والهندسة، حيث قام فريق متخصص من «الإمارات للشحن الجوي» بمتابعة وإنجاز عملية نقل القمر الاصطناعي من البداية إلى النهاية، وفقاً لأعلى معايير السلامة والبيئة، والتسليم في الموعد المحدد.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الشحن، بدر عباس: «تفخر (الإمارات للشحن الجوي) بدعم (شركة أوربت ووركس) في تحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد المكانة العالمية المتنامية التي تتمتع بها دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتقنيات المتقدمة، والخدمات اللوجستية المتخصصة، حيث يتطلب نقل الشحنات بالغة الحساسية والمتطورة تقنياً دقة فائقة وخبرات تخصصية عالية».

وأضاف: «باتت (الإمارات للشحن الجوي) تمتلك عقوداً من الخبرات النوعية، والتجهيزات والكفاءات اللازمة لدعم مثل هذه المهمة الحيوية التي توجت بنقل (ألتير-1) من دولة الإمارات إلى الولايات المتحدة، تمهيداً لإطلاقه إلى الفضاء، ما يؤكد دور حلولنا المتخصصة للشحن الجوي في دعم نمو وتطور قطاعي الطيران والفضاء عالمياً».

من جانبه، قال مدير عام «شركة أوربيت ووركس»، شاهان صديقي: «يعد القمر الاصطناعي (ألتير-1) ثمرة جهود دؤوبة لفريق متميز، كما يمثل تطويره ونقله تمهيداً لإطلاقه، لحظة تاريخية ليس فقط لـ(أوربيت ووركس)، بل لمسيرة وطموحات دولة الإمارات في مجال الفضاء. ما كنا لنصل إلى هذه المرحلة لولا دعم شركائنا المحليين مثل (الإمارات للشحن الجوي) التي أتاحت رعايتها وخبراتها، نقل قمرنا الاصطناعي بأمان من دبي إلى لوس أنجلوس، ونحن فخورون للغاية بما أنجزه فريقنا، ونتطلع الآن إلى شهر أكتوبر موعد انطلاق (ألتير-1) إلى مداره وبدء مهامه».

ويعد تصنيع هذا القمر الاصطناعي الذي يُمثل جزءاً من كوكبة «ألتير» التابعة لشركة «أوربيت ووركس»، إنجازاً بارزاً في رؤية دولة الإمارات، لترسيخ مكانتها العالمية في مجال صناعات الفضاء والتقنيات المتقدمة، حيث تقوم «أوربيت ووركس» بتصميم وتطوير وتصنيع أقمار «ألتير» الاصطناعية متعددة الحساسات في دولة الإمارات، وهي مجهزة بقدرات استشعار بصرية وحرارية، وترددات راديو، والأشعة تحت الحمراء، إضافة إلى قدرات لمعالجة بيانات الذكاء الاصطناعي، كما أن تجهيزها بقدرات تصوير متقدمة، وتصميم مداري مثالي وقدرات إعادة الزيارة المتكررة، يتيح لها توفير معلومات حيوية جاهزة للتحليل في مجالات الرصد البيئي، والاستجابة للكوارث، وتحليل استخدام الأراضي والسواحل، ومسوحات المجال البحري، وتقييم الموارد والبنية التحتية.