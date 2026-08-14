الذهب يسجل أعلى مستوى في أكثر من شهرين

سجل الذهب، أمس، أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، بعدما أدت بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى تقليص التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، وإلى رفع أسعار الفائدة قريباً.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4433.62 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن قفز بنحو 1%، في وقت سابق، إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو الماضي، كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4493 دولاراً للأوقية.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 65.91 دولاراً للأوقية.