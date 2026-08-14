4.1 مليارات درهم صافي دخل «طاقة» خلال النصف الأول من 2026

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) نتائجها المالية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، وسجلت «طاقة» إيرادات بلغت 27.5 مليار درهم، في حين ارتفعت الربحية نتيجة لعوائد أعلى تحديداً في كلٍّ من شركة «طاقة لشبكات النقل»، وقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.7% لتصل إلى 11 مليار درهم مقارنة بـ10.2 مليارات درهم، خلال النصف الأول من عام 2025، كما ارتفع الدخل الصافي العائد إلى المساهمين في الشركة بنسبة 9.7% ليبلغ 4.1 مليارات درهم، مقارنة بـ3.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، جاسم حسين ثابت، إن الشركة حققت أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، إذ أسهم نمو أعمالها في قطاع المرافق في تحقيق زيادة في الإيرادات، لافتاً إلى أن نموذج أعمالها المتكامل يمنحها الاستقرار والقوة المالية اللازمين لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والمياه اللازمة لتلبية الطلب لعقود مقبلة، سواء في دولة الإمارات أو في الأسواق الدولية التي تعمل فيها. وأضاف أن الشركة أحرزت خلال الأشهر الستة الماضية، تقدماً على صعيد الشراكات الاستراتيجية، التي تدعم التنمية الصناعية في أبوظبي وطموحاتها في مجال الاستدامة، ومن خلال «مصدر»، وسَّعت الشركة الدخول لأسواق الطاقة المتجددة الرئيسة، ما عزَّز حضورها الدولي بشكل أكبر، ودعمَ عملية التحول في قطاع الطاقة العالمي. وقال إن الشركة أينما تعمل، فإنها تسترشد بالرؤية طويلة الأمد نفسها، وتلتزم بالقدر ذاته تجاه عملائها والمجتمعات التي تخدمها، لافتاً إلى أن هذا ما سيواصل دفع «طاقة» نحو الأمام خلال النصف الثاني من العام وما بعده.