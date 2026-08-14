«دو» تنضم إلى مؤشر «MSCI» العالمي للأسواق الناشئة

أكدت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، المدرجة في سوق دبي المالي، إدراجها في مؤشر «إم. إس.سي.آي الإمارات العربية المتحدة» القياسي، أحد مكونات مؤشر «إم.إس.سي.آي» العالمي للأسواق الناشئة، وذلك عقب نشر أحدث نتائج مراجعة مؤشر الأسهم الخاصة بـ«إم.إس.سي.آي»، وذلك اعتباراً من وقت إغلاق السوق بتاريخ 31 أغسطس 2026.

ويضم مؤشر «إم.إس.سي.آي» العالمي للأسواق الناشئة شركات كبيرة ومتوسطة الحجم في 24 دولة من الأسواق الناشئة، وهو المعيار الأساسي للمستثمرين المؤسسيين العالميين، وأفادت الشركة بأن نمو القيمة السوقية لـ«دو»، وزيادة نسبة أسهمها الحرة للتداول، وسيولتها، أسهمت في تأهيلها للإدراج، ما يعكس تزايد حجم الشركة، وأهميتها في السوق، وتوسع قاعدة مساهميها المؤسسيين، فيما من المتوقع أن يؤدي هذا الإدراج إلى تدفقات استثمارية غير نشطة كبيرة من الصناديق الاستثمارية المتتبعة للمؤشر، ما يدعم السيولة، ويزيد من طلب المستثمرين على المدى الطويل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دو»، فهد الحساوي: «يمثل إدراجنا في مؤشر (إم.إس.سي.آي الإمارات العربية المتحدة) القياسي، إنجازاً مهماً لشركة (دو)، ويعكس تزايد أهميتنا لدى المستثمرين الدوليين».

وأضاف: «إلى جانب الأداء المالي القوي للشركة خلال النصف الأول من عام 2026، بما في ذلك نمو صافي الأرباح بنسبة تتجاوز 10%، فإن هذا الإدراج يؤكد قوة نموذج أعمالنا ومرونته، وجاذبية الشركة للاستثمار طويل الأجل. كما يُسلط هذا الإدراج الضوء على تزايد عمق أسواق رأس المال في دولة الإمارات، وسيولتها، وجاذبيتها، ما يدعم مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار الدولي».

ويعزز الأداء المالي القوي لشركة «دو» خلال النصف الأول من عام 2026 الجاذبية الاستثمارية للشركة على نطاق أوسع، وقيمتها طويلة الأجل لدى المستثمرين المؤسسيين. ففي 22 يوليو 2026، أعلنت الشركة نتائجها المالية للنصف الأول من العام، حيث حققت إيرادات بلغت 8.2 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 5.8% على أساس سنوي، مع نمو إيرادات الخدمات بنسبة 7.7%، وارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10.5% لتصل إلى أربعة مليارات درهم، كما اتسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بمقدار 2.1 نقطة مئوية ليصل إلى 49.2%، في حين ارتفع صافي الأرباح بنسبة 12.6% على أساس سنوي ليصل إلى 1.6 مليار درهم.