60 مشروعاً فندقياً «قيد التطوير» في دبي

واصلت دبي ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز وجهات التطوير الفندقي في الشرق الأوسط، في ظل وصول إجمالي مشروعات الفنادق «قيد التطوير» في المنطقة إلى مستوى قياسي جديد، وفقاً لأحدث بيانات شركة «لُدغنغ إيكونومتركس» الأميركية «Lodging Econometrics»، حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026.

وبحسب التقرير، تضم دبي 60 مشروعاً فندقياً «قيد التطوير»، توفر 13 ألفاً و828 غرفة فندقية، وعلى مستوى دولة الإمارات أظهر التقرير أن إجمالي المشروعات قيد التطوير للفنادق بلغ 103 مشروعات، تضم 24 ألفاً و985 غرفة فندقية، في نهاية الربع الثاني من 2026، بينما سجلت السوق الإماراتية نمواً سنوياً بنسبة 3% في عدد المشروعات، مع استمرار النشاط الاستثماري في قطاع الفنادق والضيافة.

وأوسطياً، وصل عدد الفنادق قيد التطوير في منطقة الشرق الأوسط إلى 724 مشروعاً تضم 178 ألف غرفة في نهاية الربع الثاني من 2026، وهو أعلى مستوى يسجله القطاع على الإطلاق، وفق التقرير، ويمثل ذلك نمواً سنوياً بنسبة 11% في عدد المشروعات، و10% في عدد الغرف.

أما المشروعات الموجودة في مرحلة التخطيط المبكر في المنطقة، فقد بلغت 221 مشروعاً تضم 43 ألف غرفة، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، مع نمو سنوي قدره 33% في المشروعات، و45% في الغرف.

ويبرز قطاع الفنادق الفاخرة باعتباره أحد المحركات الرئيسة للتوسع في أسواق المنطقة، مع وصول عدد المشروعات ضمن فئة الفنادق الفاخرة إلى مستوى قياسي بلغ 207 مشروعات تضم 45 ألف غرفة، وتستحوذ فئتا الفنادق الفاخرة والراقية معاً على 54% من إجمالي المشروعات، و55% من إجمالي الغرف ضمن المشروعات قيد التطوير.

وبالنسبة إلى افتتاحات الفنادق الجديدة، فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط افتتاح 22 فندقاً جديداً، تضم 3981 غرفة خلال النصف الأول من 2026، وتتوقع الشركة افتتاح 61 فندقاً إضافياً تضم 11 ألف غرفة خلال النصف الثاني من العام الجاري، ليصل إجمالي افتتاحات 2026 المتوقعة إلى 83 فندقاً جديداً تضم نحو 15 ألف غرفة.

. إجمالي مشروعات الفنادق قيد التطوير في الإمارات بلغ 103 مشروعات، تضم 24 ألفاً و985 غرفة فندقية.