بلدية دبي تطرح فرصاً استثمارية موسمية في سيح السلم

أعلنت بلدية دبي عن طرح فرص استثمارية موسمية لتنفيذ أنشطة تجارية في منطقة سيح السلم، ضمن مواقع مخصصة للمخيمات الشتوية خلال موسم 2026-2027.

وتشمل الفرص الاستثمارية المقاهي الموسمية، ومنافذ البيع التجارية، وأنشطة ركوب الخيل والجمال، وتستمر فترة الموسم من 1 أكتوبر 2026 حتى 30 أبريل 2027.

ومنحت بلدية دبي أولوية القبول لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ودعت للتقديم عبر منصة الفرص الاستثمارية، ابتداء من 13 أغسطس 2026 عبر الرابط: https://investmentopportunities.dm.gov.ae/external/OpenOpportunity