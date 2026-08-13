4.1 مليارات درهم صافي دخل «طاقة» خلال النصف الأول 2026

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026.

وسجلت «طاقة» إيرادات بلغت 27.5 مليار درهم، في حين ارتفعت الربحية نتيجة لعوائد أعلى تحديداً في كلٍّ من شركة «طاقة لشبكات النقل»، وقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 7.7% لتصل إلى 11 مليار درهم مقارنة بـ 10.2 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2025. كما ارتفع الدخل الصافي العائد إلى المساهمين في الشركة بنسبة 9.7% ليبلغ 4.1 مليارات درهم، مقارنة بـ 3.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى 7.2 مليارات درهم بنسبة 38% على أساس سنوي، ما يعكس تسارع الاستثمارات في قطاعات الكهرباء، والمياه، وشبكات النقل.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، جاسم حسين ثابت، إن الشركة حققت أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام؛ إذ أسهم نمو أعمالها في قطاع المرافق في تحقيق زيادة في الإيرادات، لافتاً إلى أن نموذج أعمالها المتكامل يمنحها الاستقرار والقوة المالية اللازمين لمواصلة الاستثمار في البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والمياه اللازمة لتلبية الطلب لعقود مقبلة، سواء في دولة الإمارات أو في الأسواق الدولية التي تعمل فيها.

وأضاف أن الشركة أحرزت خلال الأشهر الستة الماضية، تقدماً على صعيد الشراكات الإستراتيجية، التي تدعم التنمية الصناعية في أبوظبي وطموحاتها في مجال الاستدامة، ومن خلال «مصدر»، وسَّعت الشركة الدخول لأسواق الطاقة المتجددة الرئيسية، ما عزَّز حضورها الدولي بشكل أكبر، ودعمَ عملية التحول في قطاع الطاقة العالمي.

وقال إن الشركة أينما تعمل، فإنها تسترشد بالرؤية طويلة الأمد نفسها، وتلتزم بالقدر ذاته تجاه عملائها والمجتمعات التي تخدمها، لافتا إلى أن هذا ما سيواصل دفع «طاقة» نحو الأمام خلال النصف الثاني من العام وما بعده.