76.20 مليون دولار صافي أرباح «جي إف إتش» خلال النصف الأول بنمو 13.33%

أعلن بنك «جي إف إتش»، المدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم نتائجه المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2026.

وبلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين 41.09 مليون دولار أميركي خلال الربع الثاني من العام، مقارنةً بـ37.10 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة نسبتها 10.77%، مدفوعاً بالنمو القوي في دخل إدارة الثروات والاستثمار، ودخل الائتمان والتمويل، اللذين ارتفعا بنسبة 32.52% و22.99% على التوالي.

وبلغت ربحية السهم خلال الربع الثاني 1.19 سنت أمريكي، مقارنةً بـ1.06 سنت خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة نسبتها 12.26%. كما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 70.52 مليون دولار، مقابل 51.71 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة نسبتها 36.38%.

وبلغ إجمالي الدخل 158.82 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام، مقارنةً بـ146.04 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2025، بزيادة نسبتها 8.75%. كما بلغ صافي الربح الموحد 42.23 مليون دولار، مقارنةً بـ39.02 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.22%. وبلغ إجمالي المصروفات خلال الربع 116.59 مليون دولار، مقارنةً بـ107.02 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 8.95%.

وسجل البنك صافي ربح عائداً إلى المساهمين بقيمة 76.20 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـ67.24 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة نسبتها 13.33%. وبلغت ربحية السهم 2.21 سنت، مقارنةً بـ1.93 سنت خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة نسبتها 14.51%.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد إلى المساهمين 67.61 مليون دولار خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـ78.91 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 14.32%. وبلغ إجمالي الدخل خلال الفترة 309.81 مليون دولار، بزيادة نسبتها 4.40% مقارنةً بـ296.75 مليون دولار على أساس سنوي.

كما بلغ صافي الربح الموحد للنصف الأول من العام 76.57 مليون دولار، مقارنةً بـ69.72 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة نسبتها 9.83%. وبلغ إجمالي المصروفات 233.24 مليون دولار ، مقارنةً بـ227.04 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة نسبتها 2.73%.

وبلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 1.01 مليار دولار كما في 30 يونيو 2026، مقارنةً بـ1.02 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2025، بانخفاض نسبته 1.31%. كما بلغ إجمالي أصول البنك 12.44 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بـ12.20 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 1.97%.

وقال عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش»: «تعكس النتائج المحققة خلال النصف الأول من عام 2026 مرونة نموذج أعمال «جي إف إتش» المتنوع، والتقدم الذي يحرزه البنك في تعزيز مكانته كمؤسسة متكاملة للخدمات المصرفية والاستثمارية. وواصل البنك تحقيق التوازن بين النمو في قطاعات أعماله الرئيسية والانضباط في تخصيص رأس المال والإدارة الحصيفة للمخاطر، إلى جانب تطوير شراكات استراتيجية في الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية.

وبالنظر إلى المستقبل، يواصل مجلس الإدارة التركيز على دعم النمو المستدام وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. ومع مراعاة تطورات ظروف الأسواق الإقليمية والعالمية، سنواصل السعي إلى اغتنام الفرص المنتقاة، وتعزيز مصادر الدخل المتكرر، والاستثمار في القدرات اللازمة لرفع تنافسية «جي إف إتش» وترسيخ مركزه المالي».

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «جي إف إتش»: «حقق بنك «جي إف إتش» صافي ربح عائداً إلى المساهمين بقيمة 76.20 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي الدخل 309.81 مليون دولار. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالمساهمات القوية من دخل إدارة الثروات والاستثمار ودخل الائتمان والتمويل، إلى جانب الإدارة المنضبطة لأنشطة الخزانة والاستثمارات الخاصة.

ونتطلع خلال النصف الثاني من العام إلى مواصلة التركيز على تنمية الأصول المُدرّة للرسوم، والتوسع المدروس في محفظة التمويل، وتحسين توظيف رأس المال عبر أنشطة الخزانة والاستثمار. كما سنواصل مراقبة أوضاع الأسواق عن كثب، مع السعي إلى اقتناص الفرص القادرة على توليد دخل متكرر وتحقيق عوائد مستدامة معدّلة بحسب المخاطر».