فلاي دبي تنظم يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين في 16 أغسطس الجاري

أعلنت فلاي دبي عن تنظيم اليوم المفتوح لتوظيف المواطنين الإماراتيين في 16 أغسطس في مبنى فلاي دبي، وذلك لدعوة المواطنين الإماراتيين لاستكشاف فرص مهنية واعدة مع إحدى أسرع شركات الطيران نمواً في المنطقة، والتعرف إلى برامج التدريب والتطوير المتخصصة التي تقدمها الناقلة.

ويعكس هذا الحدث التزام فلاي دبي المستمر بتنمية الكفاءات الإماراتية ودعم مستهدفات الدولة في تعزيز مكانة المواطنين في سوق العمل، من خلال توفير مسارات مهنية في أحد أكثر القطاعات الحيوية نمواً في الدولة.

وسيوفر اليوم المفتوح للمشاركين، الذي يقام في مبنى فلاي دبي، فرصة للقاء فرق التوظيف وتطوير المواهب الوطنية في الناقلة، والتعرف على قطاع الطيران، واكتشاف البرامج التدريبية المصممة لتزويد المواطنين الإماراتيين بالمهارات والخبرات اللازمة لبناء مسيرة مهنية طويلة الأمد في هذا القطاع.

وتشمل الفرص المتاحة:

ـ برنامج تدريب مُرحّلي الطيران

ـ برنامج تدريب مهندسي صيانة الطائرات

ـ برامج الخريجين لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

ـ برامج تدريب الطيارين، وتشمل برنامج تدريب الطيارين من المرحلة الأساسية وبرنامج الطيار المساعد

كما تشمل فرص أخرى للمواطنين الإماراتيين في مختلف الوظائف التشغيلية والإدارية.

ومع مواصلة فلاي دبي توسيع عملياتها، تستثمر الشركة بشكل كبير في تعزيز قدراتها الداخلية وبناء قاعدة قوية من الكفاءات الوطنية لدعم خططها الطموحة للنمو. وتشغل الناقلة حالياً أسطولاً حديثاً يضم 97 طائرة، ولديها أكثر من 300 طائرة قيد الطلب، ما يفتح آفاقاً واسعة لفرص العمل طويلة الأمد في مجالات الهندسة، وعمليات الطيران، وعمليات المطارات، والقطاع التجاري، والتقنية، والمالية، والموارد البشرية، وغيرها من الوظائف المؤسسية.

وقال ناصر بن خرباش، نائب الرئيس الأول للموارد البشرية في فلاي دبي: "يُعد الاستثمار في الكوادر البشرية ركيزة أساسية لنمونا المستمر في فلاي دبي. ويمنح اليوم المفتوح للتوظيف للمواطنين الإماراتيين الطلبة والمهنيين الإماراتيين الطموحين فرصة للتعرف إلى المسارات المهنية المتنوعة المتاحة في مختلف إدارات الشركة، إلى جانب برامج التطوير المنظمة التي تؤهلهم لبناء مسيرة مهنية ناجحة في قطاع الطيران. ومع استمرار توسع أسطولنا وشبكة وجهاتنا، نواصل التزامنا بإعداد الجيل القادم من المتخصصين الإماراتيين في مجال الطيران، الذين سيسهمون في رسم مستقبل فلاي دبي وقطاع الطيران في دبي."

ويستهدف اليوم المفتوح للمواطنين الإماراتيين الراغبين في بناء مستقبل مهني في قطاع دبي للطيران، سواء كانوا من الخريجين الجدد أو الطلبة أو المهنيين في بداية مسيرتهم الوظيفية ممن يبحثون عن فرص للعمل في إحدى أبرز شركات الطيران في المنطقة.

كما يسلط الحدث الضوء على مكانة فلاي دبي كجهة عمل رائدة توفر بيئة داعمة لتنمية الكفاءات الإماراتية من خلال برامج تعليمية منظمة، وإرشاد مهني، وفرص متواصلة للتطوير الوظيفي.

تضم شبكة فلاي دبي أكثر من ​ 120وجهة في 58 دولة، ويخدمها أسطول حديث مكون من 97 طائرة من طراز بوينغ 737. ويضم فريق عمل الناقلة نحو 7,000 موظف، من بينهم 2,000 طيار ومهندس.

​ كما وقعت الناقلة طلبيات جديدة تشمل 30 طائرة بوينغ دريملاينر، و 150 طائرة إيرباص A320neos، و 75 طائرة بوينغ 737 ماكس، سيتم تسليمها على مدى العقد المقبل.

ويعزز هذا التوسع الاستراتيجي تنوع أسطول الشركة من الطائرات ذات الممر الواحد، ويدعم استراتيجيتها طويلة الأمد، ويوفر العديد من الفرص الوظيفية الجديدة مع استمرار نمو أعمالها.

ويمكن للمواطنين الإماراتيين الراغبين في حضور اليوم المفتوح التسجيل خلال الفترة من 31 يوليو إلى 15 أغسطس هنا، علماً بأن التسجيل المبكر إلزامي نظراً لمحدودية المقاعد المتاحة.