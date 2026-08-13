3.33 مليارات درهم صافي أرباح «كهرباء دبي» خلال النصف الأول

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات نصف سنوية قياسية بلغت 14.86 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 7.32 مليارات درهم، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 4.07 مليارات درهم، وصافي أرباح بلغ 3.33 مليارات درهم.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وبتوجيهاتهم نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومواصلة دورنا المحوري في دعم مسيرة دبي التنموية».

وأضاف الطاير: «حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائج قياسية في النصف الأول من عام 2026، مسجلة أعلى إيرادات وأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وأعلى أرباح تشغيلية وصافي أرباح في تاريخها خلال النصف الأول من العام، وارتفع صافي الأرباح بنسبة 15.02%، ليصل إلى 3.33 مليارات درهم، مدعوماً بالطلب المتواصل على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، وارتفاع أعداد المتعاملين، إضافة إلى الأداء التشغيلي المتميز، وتعكس هذه النتائج قوة اقتصاد دبي، ومرونة نموذج أعمال الهيئة، والتزامنا بالاستدامة والتميز التشغيلي وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، نتوقع توزيع أرباح إضافية بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2026».

وعقدت الهيئة اجتماع الجمعية العمومية السنوي، في الثاني من أبريل 2026، وفي 20 أبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025، وذلك للمساهمين المسجلين في 13 أبريل 2026.

ومن المتوقع توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 3.1 مليارات درهم، في أواخر أكتوبر 2026، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.