2.46 مليار درهم صافي أرباح «الإمارات للألمنيوم» في النصف الأول

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من عام 2026، رغم الاضطرابات اللوجستية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة منذ مارس الماضي، وحققت الشركة أرباحاً أساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 4.5 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11%، مقارنة بـ4.06 مليارات درهم في النصف الأول من عام 2025، وبلغت الأرباح المعلنة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 4.42 مليارات درهم، وذلك بعد احتساب التكاليف المرتبطة بالآثار المترتبة على الهجوم الإيراني على «كيزاد» الذي أدى إلى إيقاف طارئ للعمليات بكلفة بلغت 84 مليون درهم.

وارتفع صافي الربح بنسبة 34% ليصل إلى 2.46 مليار درهم، مقارنة بـ1.83 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بقوة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، إلى جانب انخفاض صافي تكاليف التمويل والضرائب.

وبلغ صافي الدخل المعلن 1.73 مليار درهم، في النصف الأول من عام 2026، بعد احتساب أثر صافٍ قدره 725 مليون درهم، مرتبط بالحادثة.

ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول من عام 2026 بقيمة 1.72 مليار درهم، بما يمثل نسبة توزيع تبلغ 70% من صافي الأرباح المعدلة.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 13.54 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ15.07 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025.