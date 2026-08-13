مبادرة جديدة للتأجير الميسّر في دبي.. «استأجر الآن وقسّط على 12 شهراً»

تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق مبادرة نوعية للتأجير المُيسر، تتمثل في خدمة «استأجر الآن وادفع لاحقاً» (Rent Now, Pay Later)، بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، وذلك في مطلع شهر سبتمبر المقبل، في خطوة تستهدف توفير حلول أكثر مرونة للمستأجرين، وتعزيز سهولة الوصول إلى السكن.

وبحسب مصادر مطلعة لـ «الإمارات اليوم»، فإن المبادرة تتيح للأفراد استئجار الوحدات السكنية من دون سداد القيمة الإيجارية الكلية مقدماً، على أن يتم سدادها لاحقاً بالتقسيط على فترات تصل إلى 12 شهراً، من دون تطبيق أي فوائد على المستأجر جراء عملية التقسيط، وذلك وفقاً للآلية التي يجري إعدادها حالياً.

وأوضحت المصادر أن الآلية المتبعة في الخدمة العقارية الجديدة تتمثل في اختيار المستأجر للعقار الذي يرغب في استئجاره، ثم يدفع البنك كامل القيمة الإيجارية السنوية للمالك، على أن يقسط المستأجر بدوره المبلغ مع البنك بـ «صفر فوائد» على فترات زمنية مرنة تصل إلى 12 شهراً.

وأكدت المصادر أن من شأن هذه المبادرة، بمجرد إطلاقها واعتماد صيغتها النهائية، أن تجعل إمارة دبي أول مدينة في العالم تطبّق هذه الآلية بصورة متكاملة ضمن منظومة سوق الإيجارات.

ولفتت إلى أن المبادرة تعكس توجه الإمارة نحو تطوير حلول مبتكرة ومرنة في القطاع العقاري، ودعم المستأجرين، وتعزيز سهولة الوصول إلى السكن، إلى جانب تطوير أدوات مالية جديدة من خلال التعاون بين القطاع الحكومي والمصرفي.

وأفادت المصادر بأنه من المقرر، عند الإعلان الرسمي، تحديد مزيد من شروط الاستفادة، والآليات الكاملة للتقديم والتمويل والسداد، والضوابط المنظمة للعلاقة بين المستأجر والمؤجر والبنك.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك بدبي قد أطلقت، في 23 يونيو الماضي، مبادرة «التأجير المُيسر» التي استهدفت تقديم نموذج إيجاري يوسع الخيارات المتاحة أمام المستأجرين، من خلال آليات دفع متنوعة تشمل السداد الشهري، أو ربع السنوي، أو نصف السنوي، إلى جانب حوافز وباقات تشجيعية تقدمها الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار السوق الإيجارية، ويعزز جودة الحياة، ويوفر حلولاً سكنية ملائمة لمختلف شرائح المجتمع.

وبموجب هذه الاتفاقية، تم تطبيق نموذج «التأجير المُيسر» على الوحدات الإيجارية الشاغرة أو المؤهلة التابعة للشركاء أو التي يديرونها، من خلال توفير خيارات دفع مرنة، إلى جانب إمكانية تقديم حوافز أو خصومات إيجارية، أو باقات تشجيعية للمستأجرين الجدد، وفق السياسات المعتمدة لدى الشركاء وبما يتوافق مع التشريعات والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي.

يذكر أن مبادرة «التأجير المُيسر» ترتبط بشكل مباشر بمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع، وترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار والسكن، من خلال منظومة عقارية متقدمة تضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياتها، وشملت الاتفاقات التي وقّعتها الدائرة كلاً من «وصل للعقارات»، و«ديار لإدارة العقارات»، و«دبي العالمية للعقار»، و«العقارات الحديثة»، و«دبي للاستثمار العقاري»، و«إس بي كي العقارية»، و«روكي للعقارات»، و«إس آر جي للعقارات»، و«هاربور للوساطة العقارية»، و«درفن للعقارات»، و«الشويب للعقارات».