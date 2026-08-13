93 مليار درهم إيرادات شركات «أدنوك» المدرجة خلال النصف الأول

حققت شركات «أدنوك» المدرجة إيرادات إجمالية بقيمة 93 مليار درهم (25.3 مليار دولار)، خلال النصف الأول من عام 2026، بالتزامن مع تحقيق تقدم ملموس في مجموعة من استثمارات النمو الرئيسة التي تسهم في تعزيز الأرباح المتوقعة عبر محفظة أعمال هذه الشركات.

وبلغ إجمالي إيرادات شركات «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«بروج»، و«فيرتيغلوب»، 93 مليار درهم، ووصلت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 28.7 مليار درهم، كما حققت هذه الشركات الست صافي ربح بقيمة 17.7 مليار درهم، مدعومةً بتنوع مصادر الإيرادات، والتنفيذ المنضبط، والتركيز الدقيق والمستمر على تطبيق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.

كذلك حققت شركات «أدنوك» المدرجة، خلال النصف الأول من عام 2026، تقدماً ملموساً عبر كافة جوانب خططها للنمو.

وتُحرز «أدنوك للتوزيع» تقدماً في عملية الاستحواذ المقترح على أعمال شركة «شل داونستريم جنوب إفريقيا»، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة، في حين رفعت «أدنوك للإمداد والخدمات» توقعاتها لعام 2026 بأكمله للمرة الثالثة. وجسد هذا الأداء عبر محفظة شركات «أدنوك» المدرجة مرونة العمليات التشغيلية وسلاسل التوريد، والانضباط في التنفيذ، ما أتاح لها ضمان استمرارية توفير إمدادات موثوقة من موارد الطاقة ومنتجاتها للعملاء رغم الاضطرابات الإقليمية واللوجستية التي شهدتها هذه الفترة.

وتصل القيمة السوقية الإجمالية لشركات «أدنوك» المدرجة إلى 148.4 مليار دولار (544.6 مليار درهم)، وهو ما يمثل أكثر من 20% من إجمالي القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية.