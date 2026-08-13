201 مليون درهم صافي ربح «أبوظبي الوطنية للتأمين»

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2026، محققة صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 225.1 مليون درهم، في حين استقرت الأرباح بعد الضريبة للأشهر الستة عند 201 مليون درهم، وبلغ إجمالي إيرادات التأمين للشركة للأشهر الستة 4.1 مليارات درهم، مقارنة مع 4 مليارات درهم في الفترة نفسها من عام 2025.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن «الشركة واصلت، خلال النصف الأول من عام 2026، تركيزها على حماية المتعاملين وترسيخ مكانتها في السوق والمضي قدماً في تنفيذ استراتيجيتها للنمو على المدى الطويل من خلال الاكتتاب المنضبط وتنويع الموارد والتوسع الدولي».