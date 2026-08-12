4.3 مليار درهم استثمارات شباب الإمارات في القطاع العقاري بالشارقة

بلغت القيمة التراكمية لاستثمارات شباب الإمارات في القطاع العقاري بإمارة الشارقة 4.3 مليار درهم حتى أغسطس الجاري، توزعت بواقع 7,052 عقاراً متداولاً، يمتلكها 5,314 مستثمراً إماراتياً من الفئة العمرية بين 18 و35 عاماً.

وأظهر تقرير إحصائي صادر عن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب، تنوع قاعدة المستثمرين الشباب وحجم استثماراتهم، بما يعكس تنامي حضورهم في القطاع العقاري وثقتهم بالبيئة الاستثمارية في الإمارة.

وحسب التقرير، فقد استحوذ الذكور على 61.3% من العقارات المتداولة بواقع 4,325 عقاراً، مقابل 38.7% للإناث بواقع 2,727 عقاراً، فيما بلغ عدد الملاك الذكور 3,162 مالكاً بنسبة 59.5%، مقابل 2,152 من الإناث بنسبة 40.5%.

وبلغت قيمة استثمارات الذكور 2.8 مليار درهم بنسبة 64.6%، مقابل 1.5 مليار درهم للإناث بنسبة 35.4%.

وأكد سعود الخيال، رئيس مجلس الشباب بدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، أن النتائج تعكس تنامي الوعي الاستثماري لدى الشباب الإماراتي، ونجاح النهج التنموي الذي تتبناه الإمارة، مشيراً إلى أن الأرقام تعكس توجه الأجيال الشابة نحو بناء أصول مستدامة وتعزيز الاستقرار المالي.

ونوه إلى حرص الدائرة على تعزيز الوعي العقاري لدى الشباب وتمكينهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، انطلاقاً من أهميته في تحقيق الاستثمار العقاري الناجح.