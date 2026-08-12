«الاتحادية للضرائب» تكثف حملات التفتيش.. وتسجّل تراجعاً في المنتجات المخالفة خلال النصف الأول

نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب نحو 103.68 آلاف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل نحو 85.5 ألف زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 21%، وذلك في إطار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين، ومكافحة التهرب الضريبي.

وأوضحت الهيئة أن فِرَقها تمكنت خلال الزيارات التفتيشية التي نفذتها في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة من ضبط ومصادرة 8.45 ملايين منتج انتقائي مخالف خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، مقابل 17.6 مليون منتج مخالف تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025.

وأشارت الهيئة إلى ضبط 6.58 ملايين علبة مخالفة من التبغ ومنتجاته، مقابل 15.8 مليون علبة مخالفة تم ضبطها خلال النصف الأول من العام الماضي. كما تم ضبط 1.87 مليون عبوة مخالفة من السلع الانتقائية الأخرى، التي تشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، مقابل 1.7 مليون عبوة مخالفة تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025.

ولفتت أيضاً إلى توجيه 3300 إشعار بالتسجيل، إلى غير المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، مقابل 2.85 ألف إشعار تم توجيهها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، عبدالعزيز محمد الملا: «تواصل الهيئة جهودها للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع تسرب منتجات مهربة إلى أسواق الدولة، للمحافظة على مستويات مرتفعة للامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضعين للضريبة، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري، ومنع الاتجار بالمنتجات الرديئة والمقلدة التي تؤثر سلباً في جودة الحياة».

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، سارة الحبشي: «تؤكد المؤشرات أن حملات التفتيش التي تنفذها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية وفعالة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المرتبطة بالسلع المخالفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري أكثر من 174 مليون درهم».