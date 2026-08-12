تداولات الأسهم المحلية تتجاوز 1.8 مليار درهم

تجاوزت سيولة أسواق المال المحلية، خلال جلسة أمس، 1.82 مليار درهم، موزعة بواقع 457.46 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.37 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك بعد التداول على 494.24 مليون سهم، عبر تنفيذ 39 ألفاً و854 صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوقين نحو 3.892 تريليونات درهم، موزعة بواقع 977.05 مليار درهم لأسهم سوق دبي المالي، و2.915 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأغلق سوق دبي المالي، أمس، عند مستوى 5879.87 نقطة، فيما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 10007.53 نقاط.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 80.51 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 244.29 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 163.78 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات في سوق دبي المالي، هي «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«طلبات»، و«الإمارات للاتصالات المتكاملة - دو»، و«إعمار للتطوير»، و«بنك دبي الإسلامي»، على 69.79% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة نحو 319.27 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 457.46 مليون درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط سوق دبي من حيث السيولة، بنحو 195.74 مليون درهم، تلاه سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» بـ37.94 مليون درهم، ثم «طلبات» ثالثاً بقيمة تداولات بلغت 27.28 مليون درهم.

وحل سهم «دو» رابعاً بتداولات بلغت 20.91 مليون درهم، بينما جاء سهم «إعمار للتطوير» خامساً بسيولة بلغت نحو 19.19 مليون درهم، تلاه سهم «بنك دبي الإسلامي» بتداولات بلغت 18.19 مليون درهم.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون المواطنون في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 175.73 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة تجاوزت 793.82 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 618.09 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، استحوذت أسهم خمس شركات، هي «أدنوك للإمداد»، و«أدنوك للغاز»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«ألفا ظبي القابضة»، و«الدار العقارية»، على 50.59% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، بلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم الخمسة نحو 692.37 مليون درهم، بينما بلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية ككل نحو 1.37 مليار درهم.

. المستثمرون المواطنون في سوق دبي المالي اتجهوا إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 80.51 مليون درهم.