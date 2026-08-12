«ميبا 2026» يعزز مكانة دبي مركزاً لطيران رجال الأعمال

كشف «معرض ميبا»، المتخصص في طيران رجال الأعمال والطيران الخاص (MEBAA Show)، عن مشاركة مجموعة من أبرز الشركات العالمية العاملة في القطاع ضمن دورته الـ11، التي تقام من الثامن إلى 10 ديسمبر في موقع «معرض دبي للطيران» بمدينة دبي ورلد سنترال (DWC)، معززاً مكانة دبي مركزاً لطيران رجال الأعمال.

وأفاد بيان، أمس، بأن المشاركة الدولية المتنامية تعكس ثقة القطاع بالسوق الإماراتية، كما تعزز مكانة المعرض بوصفه منصة عالمية تجمع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من أنحاء العالم.

ويأتي هذا الحضور تزامناً مع النمو المتواصل لمنظومة الطيران في الدولة، حيث تجاوز عدد الطائرات المسجلة في الإمارات 1000 طائرة في يوليو 2026، وفقاً للهيئة العامة للطيران المدني.

ومن المقرر أن يجمع المعرض نخبة من مصنعي الطائرات ومشغليها، ومشغلي القواعد الثابتة (FBO)، ومزودي فحص وتصليح وصيانة الطائرات، إلى جانب رواد التكنولوجيا وممثلين عن القطاع من أكثر من 100 دولة.

وقال المدير العام في «إنفورما ماركتس»، تيم هاوز: «تعكس قائمة العارضين هذا العام بوضوح، ثقة شركات طيران رجال الأعمال والطيران الخاص بالفرص التي تتيحها دولة الإمارات والمنطقة عموماً».

وأضاف: «يتيح المعرض للزوار فرصة مباشرة للقاء المؤسسات والقادة الذين يسهمون في رسم مستقبل قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص عالمياً، كما يؤكد الإقبال الدولي القوي المكانة المتنامية للحدث، إذ بدأ تسجيل الزوار قبل ستة أسابيع، وشكلت التسجيلات الدولية نحو 70% من الإجمالي حتى الآن».