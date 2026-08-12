ورشة لتعزيز الوعي المالي لموظفي حكومة عجمان

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان ورشة توعوية بعنوان «ابدأ استثمارك»، لتعزيز الوعي المالي لدى موظفي حكومة عجمان، وذلك ضمن مبادراتها المجتمعية الهادفة إلى دعم الاستقرار الأسري والارتقاء بجودة حياة الموظفين، عبر ترسيخ الممارسات السليمة في إدارة الموارد الشخصية والتخطيط للمستقبل.

وسلطت الورشة التي قدمها المستشار المالي، علي الحامد، الضوء على محاور استراتيجية في الإدارة المالية الشخصية، من خلال رفع الوعي بأهمية الادخار والاستثمار لتحقيق الاستقرار المالي، وتمكين الموظفين من اتخاذ قرارات مالية واستثمارية أكثر وعياً، والتعرف إلى سبل تنمية المدخرات، بما يتناسب مع الأهداف والإمكانات الشخصية.