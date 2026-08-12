شراكة بين «الاتحاد للطيران» و«ستارلوكس»

أعلن برنامج «ضيف الاتحاد»، برنامج الولاء التابع لـ«الاتحاد للطيران»، إبرام شراكة للمسافر الدائم مع برنامج «كوزمايل» للولاء التابع لخطوط «ستارلوكس» الجوية، التي تتخذ من تايوان مقراً لها.

وبدءاً من الرابع من أغسطس، أصبح بإمكان أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» استبدال أميالهم لحجز رحلات على درجتَي الأعمال والسياحية عبر شبكة «ستارلوكس»، ما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة أوسع من الوجهات في آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا، بما في ذلك وجهات مثل لوس أنجلوس وفينيكس وسياتل في الولايات المتحدة، وأوكيناوا وكوبي وناغويا في اليابان.

وفي وقت لاحق من العام الجاري، ستتوسع الشراكة لتشمل مزايا إضافية، إذ سيتمكن أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» أيضاً من كسب الأميال عند السفر على شبكة «ستارلوكس»، بينما سيتمكن أعضاء «كوزمايل» للمرة الأولى، من كسب واستبدال الأميال عبر شبكة «الاتحاد للطيران» العالمية التي تضم أكثر من 100 وجهة.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية وشؤون الإيرادات في «الاتحاد للطيران»، آريك دي: «تمنح هذه الشراكة مع (كوزمايل) أعضاء برنامج (ضيف الاتحاد) مزيداً من الخيارات للاستفادة من أميالهم، وتتيح لهم الوصول إلى شبكة (ستارلوكس) في مختلف أنحاء آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا بدءاً من أغسطس».

وتأتي شراكة الولاء استكمالاً لاتفاقية المشاركة في الرمز الاستراتيجية التي أبرمتها «الاتحاد للطيران» و«ستارلوكس» في يونيو 2025، وإطلاق «الاتحاد للطيران» رحلاتها المباشرة بين أبوظبي وتايبيه في سبتمبر 2025 التي تشغلها طائرة «بوينغ 787-9» التابعة لـ«الاتحاد للطيران».