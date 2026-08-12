192 مليون درهم صافي أرباح «تبريد» في النصف الأول

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، نتائجها المالية والتشغيلية، لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلة إيرادات بلغت 1.13 مليار درهم، وصافي أرباح قدره 192 مليون درهم خلال الفترة.

وحققت «تبريد» نمواً في الإيرادات بنسبة 2% على أساس سنوي، خلال النصف الأول من عام 2026.

كما حافظت الشركة على أداء تشغيلي قوي مكّنها من تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية قوية، ومستويات مرتفعة من تحويل التدفقات النقدية الحرة خلال النصف الأول من العام، إلى جانب مواصلة تعزيز قوة ميزانيتها العمومية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «تبريد»، الدكتور بخيت الكثيري: «تعد (تبريد) عنصراً أساسياً لا غنى عنه في البنية التحتية لقطاع المرافق في دولة الإمارات، ويؤكد الأداء التشغيلي للشركة خلال النصف الأول من عام 2026 استمرار قوة أعمالها الأساسية، إلى جانب الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع تبريد المناطق في الأسواق التي نعمل فيها».

ووافق مجلس إدارة «تبريد» مجدداً على توزيع أرباح نقدية مرحلية، بعد الإعلان عن أول توزيع مرحلي في عام 2025، واعتمد المجلس توزيع أرباح بواقع 5 فلوس للسهم عن النصف الأول من عام 2026، بما يُمثل نسبة توزيع تبلغ 74% من صافي الأرباح.