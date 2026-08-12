4.3 مليارات درهم صافي الأرباح النصفية لـ «أدنوك للإمداد والخدمات»

أعلنت «شركة أدنوك للإمداد والخدمات»، عن تحقيق نتائج قياسية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2026، متجاوزة توقعات السوق، ومؤكدةً مرونتها وقوتها التشغيلية، وحققت «أدنوك للإمداد والخدمات» إيرادات بلغت 9.49 مليارات درهم، خلال الربع الثاني من عام 2026، بزيادة 98% على أساس سنوي، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 176% على أساس سنوي لتصل إلى 4.06 مليارات درهم، فيما ارتفع صافي الربح بنسبة 303% على أساس سنوي ليصل إلى 3.49 مليارات درهم.

وخلال النصف الأول من 2026، ارتفعت الإيرادات بنسبة 46% لتصل إلى 13.46 مليار درهم، كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 98% على أساس سنوي لتصل إلى 5.41 مليارات درهم بهامش ربح بلغ 40%، وبزيادة قدرها 11 نقطة مئوية على أساس سنوي، مدفوعةً بالأداء القياسي لقطاع الشحن، وارتفع صافي الربح بنسبة 179% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليارات درهم، كما رفعت الشركة توجيهاتها المالية لعام 2026 للمرة الثالثة، بما يعكس قوة الأرباح المحققة في دعم عمليات «أدنوك».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، القبطان عبدالكريم المصعبي، إن الأسس القوية لسوق الشحن البحري، أسهمت إلى جانب انضباط الشركة المحكم في التنفيذ وقدرتها على الاستجابة السريعة للمتغيرات والتقلبات السوقية، في تحقيق أداء مالي استثنائي وتوليد تدفقات نقدية قوية، ما أثمر تسجيل نتائج قياسية خلال النصف الأول من عام 2026.

ومع وصول قيمة عمليات الاستحواذ على السفن والتزامات بناء السفن الجديدة منذ بداية العام حتى تاريخه إلى نحو 8.5 مليارات درهم، تواصل «أدنوك للإمداد والخدمات» تنفيذ برنامج توسع كبير لأسطولها ضمن التزامات إنفاق رأسمالي تبلغ 20.9 مليار درهم.

ولفتت الشركة إلى أن سياسة توزيع الأرباح تظل دون تغيير، ومتوافقة مع إطار تخصيص رأس المال المعتمد لدى الشركة، وتحتفظ الشركة بقدرة مالية كبيرة تُمكنها من تنفيذ استثمارات إضافية تتجاوز المشروعات المسبقة، واعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 85.3 مليون دولار، أي ما يعادل 313.3 مليون درهم، عن الربع الثاني من عام 2026، تُوزَّع وفقاً لملكية الأسهم كما هي في تاريخ الاستحقاق الموافق 20 أغسطس 2026، ويأتي توزيع الأرباح المرحلية متوافقاً مع سياسة توزيع الأرباح المعتمدة لدى الشركة، والتي تفترض نمواً تصاعدياً سنوياً في الأرباح الموزعة للسهم الواحد بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً على المدى المتوسط.