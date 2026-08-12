«طيران الإمارات» تتيح تغييراً مجانياً لمواعيد السفر إلى دبي

أعلنت «طيران الإمارات» مواصلة تعزيز مرونة السفر ومنح المتعاملين معها خيارات أوسع للتحكم في خطط رحلاتهم، من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة، مشيرة إلى أن أحدث التسهيلات تشمل إمكانية تغيير مواعيد السفر مجاناً، وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر، إلى جانب التأمين الشامل للسفر، ما يمنح المتعاملين مزيداً من المرونة والطمأنينة عند التخطيط لرحلاتهم.

وأوضحت «طيران الإمارات» أنها تتيح حالياً تغييراً مجانياً غير محدود لمواعيد السفر إلى دبي، لافتة إلى أنه بدءاً من 10 أغسطس 2026 يمكن للمتعاملين المسافرين إلى دبي تغيير تاريخ سفرهم مجاناً، ولعدد غير محدود من المرات، بينما تشمل هذه المرونة فئة تذاكر «Saver» و«Flex» في الدرجة السياحية، وتذاكر «Special» و«Saver» و«Flex» في درجة الأعمال، لافتة إلى أنه قد يترتب على التغيير دفع فرق السعر إن وجد.

وأضافت الناقلة أن فئة تذاكر «Flex Plus» في الدرجة السياحية والسياحية الممتازة والأعمال، إلى جانب تذاكر الدرجة الأولى تظل مرنة بالكامل، بما يتيح للمتعاملين تعديل خطط سفرهم وفق شروط هذه الفئات.

وأعلنت «طيران الإمارات» تخفيضها وبشكل كبير رسوم استرداد قيمة التذاكر على الرحلات إلى دبي، حيث أصبحت الرسوم 50 دولاراً لفئة تذاكر «Saver»، و25 دولاراً لفئة تذاكر «Flex» في الدرجة السياحية، أما في درجة الأعمال، فتبلغ رسوم الاسترداد 50 دولاراً لفئة تذاكر «Special» و«Saver»، و25 دولاراً لفئة تذاكر «Flex»، مستدركة أن رسوم التخلف عن السفر تظل كما هي من دون تغيير.

وشملت تسهيلات الناقلة كذلك تغييراً مجانياً واحداً لموعد السفر عبر شبكة «طيران الإمارات»، حيث يحصل المتعاملون المسافرون إلى أي وجهة ضمن الشبكة، على تغيير مجاني واحد لموعد السفر للتذاكر المحجوزة بدءاً من الثاني من أبريل 2026، ويشمل ذلك الرحلات التي تتضمن توقفاً أو ربطاً عبر دبي.

كما يمكن للمتعاملين تثبيت السعر لمدة 24 ساعة من دون رسوم أثناء استكمال خطط سفرهم، واتخاذ قرار الحجز النهائي.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تقدم التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، والذي يوفر تغطية لمجموعة واسعة من الحالات، وتشمل المزايا تغطية إضافية في حالات النزاعات، مع تعويض النفقات الطبية، بما يصل إلى 25 ألف دولار، وإمكانية تمديد الرحلة مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً.

ونبهت الناقلة إلى أن هذه التغطية لا ترتبط بالإرشادات أو التحذيرات الحكومية الخاصة بالسفر، بينما تشمل التغطية إلغاء الرحلات وتأخر الأمتعة أو فقدانها، إلى جانب تغطية غير محدودة للنفقات الطبية حول العالم، والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

ولفتت إلى أن برنامج «التأمين الشامل للسفر» يتوفر مقابل كلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للمتعاملين في 27 دولة، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لـ«طيران الإمارات» أثناء الحجز، أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات.

وفي حال تعطل الرحلات، توفر «طيران الإمارات» الإقامة مباشرة للمتعاملين المتأثرين، وإذا تأثرت رحلات الربط اللاحقة على ناقلات أخرى، أو لم تتوافر رحلات لـ«طيران الإمارات»، تعمل الناقلة على إعادة حجز المتعاملين إلى وجهاتهم النهائية من دون أي كلفة إضافية، بما في ذلك الحالات التي تنتج فيها الإلغاءات عن اضطرابات أو إغلاق للمجال الجوي.

مزايا إضافية لأعضاء «سكاي واردز طيران الإمارات»

كشفت «طيران الإمارات» عن مزايا إضافية لأعضاء «برنامج سكاي واردز طيران الإمارات»، حيث يمكنهم الوصول إلى فئات عضوية أعلى بصورة أسرع، مع فرصة كسب مزيد من الأميال خلال رحلاتهم.

وأوضحت: «حتى 31 أغسطس 2026، تم خفض متطلبات فئات العضوية بنسبة 20%، ما يجعل الوصول إلى الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية أكثر سهولة، كما يحصل الأعضاء على 20% أميال فئة إضافية عند السفر على رحلات (طيران الإمارات) و(فلاي دبي)، و20% أميال (سكاي واردز) إضافية على رحلات طيران الإمارات المحجوزة عبر موقع (طيران الإمارات)»، مشيرة إلى أن هذه العروض تتاح لأعضاء الفئة الزرقاء الذين لديهم رصيد لا يقل عن 5000 ميل «سكاي واردز».