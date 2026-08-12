3223 تقرير «متسوق سري» لغرف دبي في النصف الأول

أصدر «برنامج الخدمة المتميزة»، الذي تديره غرف دبي، 3223 تقرير «متسوق سري» للشركات المشاركة وفروعها في البرنامج، خلال النصف الأول من العام الجاري، بما يعكس الالتزام بمواصلة الجهود لتعزيز ممارسات الأعمال وفق المعايير العالمية.

وتسهم هذه التقارير في رفع مستويات رضا وسعادة المتعاملين في القطاع الخاص، وتشجيع شركات القطاع الخاص على تبني ثقافة التميز المؤسسي في خدمة المتعاملين.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «تمثل تقارير المتسوق السري أداة عملية تساعد الشركات على فهم تجربة المتعاملين بصورة أكثر شمولاً، وتحديد الجوانب التي يمكن تطويرها للارتقاء بمستويات الخدمة، ومن خلال توفير رؤى وملاحظات مبنية على تقييمات موضوعية، يسهم برنامج الخدمة المتميزة في تمكين الشركات من تطوير أدائها والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لتوقعات المتعاملين المتغيرة، بما يعزز قدرتها على تقديم تجارب استثنائية تدعم نمو أعمالها وتنافسيتها في السوق».

ويتيح «برنامج الخدمة المتميزة» للشركات المشاركة فرصة الحصول على تقارير «المتسوق السري» بشكل دوري، تزودها بملاحظات مفصلة حول أدائها في مجال خدمة المتعاملين، وتسليط الضوء على نقاط القوة ومجالات التطوير الممكنة، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على البيانات، وتنفيذ استراتيجيات تسهم في تحسين تجارب المتعاملين.

كما يعمل البرنامج على تقييم الشركات وفقاً لمعايير تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، تشمل مظهر الفرع، والسياسات والمعايير، والموظفين، وتقديم الخدمات، ومعاملات الدفع، والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وأداة قياس سعادة المتعاملين، إضافة إلى تقييم التحسينات والقيمة المضافة التي تقدمها الشركات عبر القنوات الرقمية.