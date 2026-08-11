تفاهم بين "الاتحاد للمدفوعات" و"يونيون باي إنترناشيونال" لتسهيل قبول بطاقات "جيوَن" أحادية المنظومة عالمياً

وقّعت شركة الاتحاد للمدفوعات، بصفتها المالك والمشغّل للمقسم الوطني ومنظومة "جيوَن"، المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع "يونيون باي إنترناشيونال"، بهدف توسيع نطاق قبول بطاقات "جيوَن" أحادية المنظومة عالمياً عبر شبكة "يونيون باي"، بما يتيح للمتعاملين استخدامها لدى أكثر من 100 مليون نقطة بيع و1.8 مليون جهاز صرّاف آلي في أكثر من 183 دولة.

وجرت مراسم التوقيع في مقر "يونيون باي إنترناشيونال" في شنغهاي، حيث وقّع رئيس مجلس إدارة شركة "الاتحاد للمدفوعات"، سيف حميد الظاهري، ورئيس مجلس إدارة "يونيون باي - الصين" و"يونيون باي إنترناشيونال"، دونغ جونفنغ، على مذكرة التفاهم.

وبموجب المذكرة، ستتولى "يونيون باي" تحويل معاملات بطاقات "جيوَن" المنفّذة خارج دولة الإمارات إلى نظام مقسم الإمارات الإلكتروني الذي تديره "الاتحاد للمدفوعات".

وستتم عمليات التسوية بموجب مذكرة تفاهم منفصلة تشمل توفير خدمات التسوية والسيولة وصرف العملات الأجنبية، بما يدعم التوسع العالمي لمنظومة "جيوَن".

وقال سيف حميد الظاهري: "إن التوقيع مذكرة التفاهم مع (يونيون باي إنترناشيونال) خطوة مهمة في دعم التوسع العالمي لمنظومة (جيوَن)، وتعزيز كفاءة المدفوعات عبر الحدود، بما يدعم التجارة والسياحة والتعاون الاقتصادي"، مشيراً إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقاً أوسع أمام استخدام بطاقات "جيوَن" على المستوى الدولي، بما يعزز حضورها بين منظومات الدفع العالمية.

وقال دونغ جونفنغ: "إن الشراكة الاستراتيجية بين الصين ودولة الإمارات تواصل تطورها، في ظل تنامي الطلب على خدمات دفع سلسة عبر الحدود في مجالي التجارة والسياحة".

وأوضح أنه استناداً إلى مذكرة التفاهم التي وقعها البنكان المركزيان للبلدين في عام 2025 لتعزيز التعاون في المدفوعات عبر الحدود، ستسهم هذه المذكرة في تعزيز القدرة التنافسية العالمية والمرونة التشغيلية لمنظومة بطاقات الدفع المحلية في دولة الإمارات، إلى جانب رفع كفاءة تسوية المدفوعات باستخدام العملات المحلية ودعم العلاقات التجارية بين البلدين.

ويأتي هذا التعاون امتداداً للشراكة القائمة بين "الاتحاد للمدفوعات" و"يونيون باي" لإصدار بطاقات "جيوَن - يونيون باي" متعددة المنظومة من قبل المؤسسات المالية في دولة الإمارات، حيث تُعالج عمليات الدفع المحلية عبر منظومة "جيوَن"، فيما تُعالج عمليات الدفع الدولية عبر شبكة "يونيون باي إنترناشيونال"