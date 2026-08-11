طيران الإمارات تعزز مرونة السفر بمزيد من الخيارات والتسهيلات لعملائها

تواصل طيران الإمارات تعزيز مرونة السفر ومنح عملائها خيارات أوسع للتحكم في خطط رحلاتهم، من لحظة الحجز وحتى الوصول إلى الوجهة.

وتشمل أحدث التسهيلات إمكانية تغيير مواعيد السفر مجاناً، وخفض رسوم استرداد قيمة التذاكر، إلى جانب التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، بما يمنح العملاء مزيداً من المرونة والطمأنينة عند التخطيط لرحلاتهم.

وفيما يلي أبرز التسهيلات المتاحة حالياً:

1- تغيير مجاني غير محدود لمواعيد السفر إلى دبي

اعتباراً من 10 أغسطس 2026، يمكن للعملاء المسافرين إلى دبي تغيير تاريخ سفرهم مجاناً ولعدد غير محدود من المرات. وتشمل هذه المرونة فئة تذاكر "Saver" و"Flex" في الدرجة السياحية، وتذاكر "Special" و"Saver" و"Flex" في درجة الأعمال*.

أما فئة تذاكر "Flex Plus" في الدرجة السياحية والسياحية الممتازة والأعمال، إلى جانب تذاكر الدرجة الأولى، فتظل مرنة بالكامل، بما يتيح للعملاء تعديل خطط سفرهم وفق شروط هذه الفئات.

2- رسوم أقل لاسترداد قيمة التذاكر

خفضت طيران الإمارات بشكل كبير رسوم استرداد قيمة التذاكر على الرحلات إلى دبي، وأصبحت الرسوم 50 دولاراً أميركياً (حوالي 184 درهما إماراتيا) لفئة تذاكر Saver و25 دولاراً (حوالي 92 درهما إماراتيا) لفئة تذاكر Flex في الدرجة السياحية.

أما في درجة الأعمال، فتبلغ رسوم الاسترداد 50 دولاراً لفئة تذاكر Special وSaver، و25 دولاراً (حوالي 92 درهما) لفئة تذاكر Flex.**

ومع إتاحة التغيير المجاني وغير المحدود لمواعيد السفر إلى دبي، تمنح هذه الخطوة العملاء مرونة أكبر لتعديل حجوزاتهم أو إلغائها برسوم محدودة، بما يتناسب مع ظروفهم وخطط سفرهم.

3- تغيير مجاني واحد لموعد السفر عبر شبكة طيران الإمارات

يحصل العملاء المسافرون إلى أي وجهة ضمن شبكة طيران الإمارات على تغيير مجاني واحد لموعد السفر للتذاكر المحجوزة اعتباراً من 2 أبريل (نيسان) 2026، ويشمل ذلك الرحلات التي تتضمن توقفاً أو ربطاً عبر دبي*.

كما يمكن للعملاء تثبيت السعر لمدة 24 ساعة دون رسوم أثناء استكمال خطط سفرهم واتخاذ قرار الحجز النهائي.

4- تأمين شامل للسفر

تقدم طيران الإمارات التأمين الشامل للسفر، الأول من نوعه في القطاع، والذي يوفر تغطية لمجموعة واسعة من الحالات. وتشمل المزايا تغطية إضافية في حالات النزاعات، مع تعويض النفقات الطبية بما يصل إلى 25 ألف دولار، وإمكانية تمديد الرحلة مجاناً لمدة تصل إلى 30 يوماً. ولا ترتبط هذه التغطية بالإرشادات أو التحذيرات الحكومية الخاصة بالسفر. كما تشمل التغطية إلغاء الرحلات وتأخر الأمتعة أو فقدانها، إلى جانب تغطية غير محدودة للنفقات الطبية حول العالم والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

ويتوفر برنامج "التأمين الشامل للسفر" مقابل تكلفة تنافسية توفر قيمة استثنائية للعملاء في 27 دولة، ويمكن شراؤه عبر الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات أثناء الحجز أو إضافته إلى الحجوزات القائمة من خلال خدمة إدارة الحجوزات.

وفي حال تعطل الرحلات، توفر طيران الإمارات الإقامة مباشرة للعملاء المتأثرين. وإذا تأثرت رحلات الربط اللاحقة على ناقلات أخرى، أو لم تتوفر رحلات لطيران الإمارات، تعمل الناقلة على إعادة حجز العملاء إلى وجهاتهم النهائية دون أي تكلفة إضافية، بما في ذلك الحالات التي تنتج فيها الإلغاءات عن اضطرابات أو إغلاق للمجال الجوي.

5- مزايا إضافية لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات

يمكن لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات الوصول إلى فئات عضوية أعلى بصورة أسرع، مع فرصة كسب المزيد من الأميال خلال رحلاتهم. وحتى 31 أغسطس (آب) 2026، تم خفض متطلبات فئات العضوية بنسبة 20%، ما يجعل الوصول إلى الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية أكثر سهولة.

كما يحصل الأعضاء على 20% أميال فئة إضافية عند السفر على رحلات طيران الإمارات وفلاي دبي، و20% أميال سكاي واردز إضافية على رحلات طيران الإمارات المحجوزة عبر موقع طيران الإمارات.

وتتاح هذه العروض لأعضاء الفئة الزرقاء الذين لديهم رصيد لا يقل عن 5 آلاف ميل سكاي واردز.