شراكة لتسريع حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني وصندوق حي دبي للمستقبل عن شراكة استراتيجية لتسريع تبني حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، وتطوير تجارب مصرفية أكثر ذكاء وكفاءة، بما يدعم مكانة دبي مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي والابتكار.

وتتيح الشراكة للبنك الوصول إلى مجموعة مختارة من حلول التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، التي تطورها شركات ناشئة ضمن محفظة الصندوق، إلى جانب اختبار تطبيقات جديدة وتحويل الحلول الواعدة إلى استخدامات تجارية تتماشى مع أولوياته للتحول الرقمي.

وتركز مجالات التعاون على الخدمات المصرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتمويل المدمج والأصول الرقمية وحلول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقنيات إدارة الثروات والامتثال والبنية التحتية المصرفية من الجيل الجديد.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي، إن «الشراكة ستسهم في تقديم تجارب مصرفية أكثر تخصيصاً وذكاء، وتسريع استخدام الخدمات الرقمية وتعزيز قدرات كشف الاحتيال والأمن المالي، وتطوير حلول الشركات الصغيرة والمتوسطة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق حي دبي للمستقبل، نادر البستكي، إن «التعاون يفتح أمام الشركات الناشئة فرصاً لتجربة حلولها وبناء شراكات استراتيجية وتطبيقات تجارية، بما يدعم طموح دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الرقمي وريادة الأعمال».

ويعد صندوق حي دبي للمستقبل، صندوق رأسمال استثمارياً بقيمة مليار درهم، مدعوماً من مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، ويستهدف دعم الشركات الناشئة التي تسهم في تشكيل مستقبل التمويل وقطاعات الاقتصاد الجديد.