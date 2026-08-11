18.9 مليار درهم صافي أرباح 5 شركات عقارية مدرجة في «دبي المالي» خلال 6 أشهر

ارتفعت الأرباح الصافية لخمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 30.26%، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 18.98 مليار درهم، مقارنة بـ14.57 مليار درهم سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يؤكد متانة سوق دبي العقارية، وقدرتها على مواصلة النمو.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المنشورة على موقع سوق دبي المالي، أن إيرادات شركات «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«تيكوم»، و«ديار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية» ارتفعت بنسبة 24.32% إلى أكثر من 40.27 مليار درهم، خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 32.39 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعة بالنمو القوي في القطاعين العقاري والسياحي.

وجاءت «شركة إعمار العقارية» في الصدارة، بعد تسجيل إيرادات بلغت 23.91 مليار درهم، بنهاية يونيو الماضي، مقابل 19.83 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 20.57%.

فيما حققت الشركة أرباحاً صافية بلغت نحو 11.15 مليار درهم مقارنة بـ8.87 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 25.7% خلال فترة المقارنة، مدفوعة بنمو الإيرادات المستدامة في ظل النمو المتوازن في قطاع التطوير العقاري والأعمال التي تولد إيرادات مستمرة، إلى جانب العمليات الدولية.

وأسهم التقدم المستمر في تنفيذ المشاريع، واستقرار نسب الإشغال في الأصول المدرة للدخل، وقوة الإيرادات المتراكمة من المشاريع «قيد الإنجاز»، في دعم الأسس المالية للمجموعة، بالتوازي مع تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية طويلة الأجل.

كما سجلت «إعمار العقارية» أرباحاً قبل الضريبة، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2026 بقيمة 12.79 مليار درهم، مقارنة بـ10.42 مليارات درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنمو نسبته 22.74% على أساس سنوي.

من جهتها، حافظت «شركة إعمار للتطوير» على زخمها القوي خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مسجلة إيرادات بقيمة 13.34 مليار درهم، بزيادة نسبتها 34.34%، مقارنة بـ9.93 مليارات درهم حققتها الشركة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

كما سجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح بنسبة 42.76% ليصل إلى 6.71 مليارات درهم، مقارنة بـ4.7 مليارات درهم، فيما سجلت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 7.75 مليارات درهم، مقارنة بـ5.51 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 40.65%.

بدورها، حققت «مجموعة تيكوم»، التي تمتلك وتدير مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية، زيادة في الإيرادات بنهاية يونيو 2026 بنسبة 10.79%، لتصل إلى أكثر من 1.54 مليار درهم، مقارنة بـ1.39 مليار درهم سجلتها المجموعة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وارتفع صافي أرباح المجموعة بنسبة 9.11% ليصل إلى 804.6 ملايين درهم مقارنة بـ737.4 مليون درهم، مدفوعاً بالطلب المتنامي على أصول المجموعة، وارتفاع معدلات الإشغال، ومواصلة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9.55% لتصل إلى 832.4 مليون درهم مقارنة بـ759.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025.

أما «شركة ديار للتطوير» فحققت ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 2.92%، من 925.4 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، إلى 952.5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2026.

وسجلت الشركة نمواً في صافي الأرباح خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي بنسبة 19.99%، لتصل إلى 298.3 مليون درهم، مقارنة بـ248.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 336.1 مليون درهم، مقارنة بـ266.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26.06% على أساس سنوي.

في السياق نفسه، ارتفعت إيرادات «شركة الاتحاد العقارية» بنسبة 67.7% إلى 529.3 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ315.6 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 26.03% إلى 18.4 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 14.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 20.5 مليون درهم، مقارنة بـ16.5 مليون درهم، بنمو 24.24%.