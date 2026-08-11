«بايبروورلد ميدل إيست» ينطلق بدبي في أكتوبر

تنطلق في مركز دبي التجاري العالمي، من 13 إلى 15 أكتوبر 2026، فعاليات معرض «بايبروورلد ميدل إيست»، وقال مدير إدارة المعرض، مارك بالمر: «يجمع المعرض نخبة الشركات والموردين من أنحاء العالم، في وقت يضع المشترون خططهم الشرائية للمراحل المقبلة»، موفراً منصة متكاملة تتيح الوصول إلى موردين جدد، وأحدث الابتكارات، وفرص شراكة تسهم في تعزيز النمو التجاري.

وسيقدم المعرض مجموعة من المنتجات والحلول، تشمل مستلزمات القرطاسية، واللوازم المدرسية، ومواد التعليم والتعلم، والقرطاسية الرقمية، بينما يمثّل العارضون الرئيسون أبرز مراكز التصنيع والأسواق الإقليمية.