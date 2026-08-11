«سكاي سكانر» تكشف عن الوجهات الأقل كلفة خلال سبتمبر

سلطت أحدث بيانات لـ«سكاي سكانر» حول السفر، الضوء على مجموعة وجهات تسجل متوسطات أسعار مناسبة نسبياً لرحلات الذهاب والعودة من دولة الإمارات خلال فصل الصيف الحالي، كما كشفت البيانات عن الوجهات التي يمكن للمسافرين العثور فيها على قيمة جيدة عند السفر خلال شهر سبتمبر تحديداً، إلى جانب الوجهات الأقل بحثاً للراغبين في استكشاف خيارات تتجاوز الوجهات الصيفية المعتادة.

وأكدت الشركة، في بيان، أمس، أنه مع عودة المدارس واقتراب موسم العطلات العائلية من نهايته، فإنه تتاح للمسافرين غير المرتبطين بالتقويم الدراسي، فرصة أخرى للتخطيط لعطلة في أواخر الصيف.

وتتصدر مسقط قائمة «سكاي سكانر» للوجهات الأقل كلفة خلال فصل الصيف الجاري، بمتوسط سعر يبلغ نحو 672 درهماً لرحلات الذهاب والعودة من دولة الإمارات، في حين تأتي لارنكا في المرتبة الثانية بمتوسط 811 درهماً، والمدينة المنورة في المرتبة الثالثة بـ 982 درهماً.

ويمكن للمسافرين الراغبين في قضاء عطلة أوروبية استكشاف العاصمة الأذرية باكو بمتوسط سعر 1174 درهماً، والعاصمة المجرية بودابست بمتوسط 1358 درهماً، ومدينة «غوا» الهندية بمتوسط سعر 1383 درهماً.

أما بالنسبة للمسافرين الذين يخططون لرحلة خلال شهر سبتمبر، فتُظهر بيانات «سكاي سكانر» لأسعار الرحلات أن متوسط سعر تذاكر الذهاب والعودة إلى العاصمة السعودية الرياض يبلغ 607 دراهم، ما يجعلها الوجهة الأقل كلفة ضمن الوجهات التي شملها التحليل خلال الشهر، كما تأتي مدينة صلالة العُمانية في المرتبة التالية بمتوسط 648 درهماً، في حين يبلغ متوسط سعر الرحلات إلى مدينة مومباي الهندية 748 درهماً.

بدورها، توفر مدينة إسطنبول التركية خياراً آخر بسعر يبلغ في المتوسط 836 درهماً، تليها مدينة كراتشي الباكستانية بمتوسط 944 درهماً، كما يمكن للمسافرين العثور على رحلات ذهاب وعودة بمتوسط يقارب 1000 درهم إلى وجهات تشمل نيودلهي، والقاهرة، والمدينة المنورة، ولارنكا.

وللباحثين عن تجارب مختلفة، توفر قائمة «سكاي سكانر» للوجهات الصيفية الأقل بحثاً خيارات ملهمة تتجاوز الوجهات الأكثر شعبية، وتشمل القائمة وجهات أوروبية مثل كراكوف، وسانتوريني، وفارو، إلى جانب دا نانغ في فيتنام، وألماتي في كازاخستان، وتبليسي في جورجيا.

من جهتها، توفر بودابست والجيزة وكرابي وزنجبار فرصاً لافتة بشكل خاص، إذ تظهر كل منها ضمن قائمة «سكاي سكانر» لأرخص 10 وجهات صيفية، وكذلك ضمن قائمة الوجهات الأقل رواجاً.

ولفتت «سكاي سكانر» إلى أن أسعار الرحلات قد تتغير بناءً على التوافر والطلب، لذلك فإنها تشجع المسافرين على مقارنة الأسعار المباشرة قبل الحجز، واستكشاف نطاق أوسع من التواريخ والوجهات، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة والعثور على أفضل خيار متاح لرحلتهم في أواخر الصيف.

وقال خبير السفر في «سكاي سكانر»، أيوب المأمون: «تتيح عودة المدارس فرصة مختلفة للسفر أمام الأشخاص غير المرتبطين بالتقويم الدراسي، وقد يتمتع المسافرون الشباب والأزواج ومجموعات الأصدقاء بمرونة كبرى لمقارنة مجموعة أوسع من الوجهات وتواريخ المغادرة عند التخطيط لرحلة في أواخر الصيف».

وأضاف: «تُظهر بياناتنا أن القيمة الجيدة لا تقتصر على الوجهات الأكثر شهرة، فقد يساعد النظر في الوجهات التي تسجل اهتماماً أقل بالبحث على تعريف المسافرين بخيارات لم يسبق لهم التفكير فيها، في حين تتيح مقارنة الأسعار المباشرة عبر تواريخ مختلفة العثور على الرحلة الأنسب لخططهم وميزانيتهم».