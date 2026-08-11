«إمباور» تزوّد 1796 مبنى بخدمات التبريد

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» نتائج تشغيلية متميزة، خلال النصف الأول من عام 2026، حيث وصل عدد المباني التي تزودها المؤسسة بخدماتها إلى 1796 مبنى، بزيادة نسبتها 6.65% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، في حين وصل عدد متعامليها إلى أكثر من 161 ألف متعامل من الأفراد والمؤسسات، بزيادة نسبتها نحو 9%. وتشمل محفظة المؤسسة مجموعة واسعة من أبرز المشاريع العمرانية في دبي في مختلف القطاعات، ومنها المشاريع السكنية والتجارية والفندقية والصحية والتعليمية والترفيهية، إلى جانب المجمعات متعددة الاستخدامات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «تعكس هذه المؤشرات النمو المتواصل في عملياتنا التشغيلية، وقدرتنا على مواكبة التوسع العمراني والاقتصادي المتسارع في دبي، من خلال بنية تحتية متطورة ومنظومة تشغيلية مرنة تضمن تلبية الطلب المتنامي على خدمات تبريد المناطق بكفاءة وموثوقية عاليتين، ويؤكد وصول خدماتنا إلى هذا العدد المتزايد من المباني والمتعاملين اتساع نطاق الثقة التي تحظى بها (إمباور) لدى المطورين والمستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، كما يجسد الدور الحيوي الذي يؤديه تبريد المناطق في دعم المدن الحديثة والمستدامة»، وأضاف: «نواصل الاستثمار في توسيع شبكاتنا وتطوير قدراتنا الإنتاجية والتشغيلية، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول الذكية لتعزيز كفاءة الطاقة، ورفع جودة الخدمة، وخفض الأثر البيئي للعمليات، كما نمضي قدماً في ترسيخ مكانة (إمباور) شريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الحضرية بدبي، ومواصلة تطوير نموذج عالمي في تبريد المناطق يجمع بين التميز التشغيلي، والاستدامة، والقيمة طويلة الأمد للمتعاملين والمساهمين والاقتصاد الوطني».