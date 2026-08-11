«دبي لصناعات الطيران»: اتفاقية شراء وإعادة تأجير مع «الخطوط السعودية»

أعلنت «شركة دبي لصناعات الطيران» العالمية المتخصصة في خدمات الطيران توقيع اتفاقية مع «الخطوط السعودية»، لشراء أربع طائرات جديدة من طراز «بوينغ 777F»، وإبرام عقود إيجار طويلة الأجل للطائرات، على أن يتم تسليمها خلال الفترة من أكتوبر 2026 إلى مايو 2027.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «دبي لصناعات الطيران»، فيروز تارابور: «يسرنا الإعلان عن اتفاقية شراء وإعادة تأجير أربع طائرات من طراز (بوينغ 777F) مع (الخطوط السعودية)»، لافتاً إلى أن هذه الصفقة تعكس التزام «دبي لصناعات الطيران» المتواصل بدعم عملائها من شركات الطيران بطائرات عالية الجودة ومطلوبة في السوق.

وأضاف: «ستسهم هذه الطائرات في دعم عمليات الشحن المتنامية لدى الخطوط السعودية، وتعزيز قدرتها على خدمة الأسواق الرئيسة عبر شبكتها العالمية».

وتُعد «بوينغ 777F» طائرة شحن عريضة البدن وطويلة المدى، صُممت لتوفير قدرة استيعابية عالية للحمولة، إلى جانب الكفاءة التشغيلية والموثوقية. وتدعم الطائرة نقل مجموعة واسعة من الشحنات عبر الأسواق العالمية، وتستخدمها كبريات شركات الشحن الجوي.

وتمتلك «دبي لصناعات الطيران» وتدير وتلتزم بامتلاك أكثر من 1000 طائرة، من بينها أكثر من 250 طائرة من طراز «بوينغ».