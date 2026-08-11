«الاتحاد للطيران» تدشن رحلتها الافتتاحية إلى طشقند في أوزبكستان

احتفلت «الاتحاد للطيران»، أمس، بوصول رحلتها الافتتاحية إلى طشقند، لتدشين أول خط جوي لها إلى أوزبكستان، وإقامة رابط جديد بين أبوظبي وإحدى أسواق الطيران الأسرع نمواً في العالم.

وتأتي الخدمة الجديدة استكمالاً لاتفاقية المشاركة بالرمز التي أبرمتها «الاتحاد للطيران» أخيراً مع الخطوط الجوية الأوزبكية، التي تتيح للمسافرين الوصول إلى ثماني وجهات في أوزبكستان انطلاقاً من طشقند، هي: أنديجان، وبخارى، وفرغانة، ونمنجان، ونوكوس، وسمرقند، وترمذ، وأورغنج، إضافة إلى وجهات دولية مختارة ضمن شبكة الخطوط الجوية الأوزبكية.

وتقرّب الخدمة الجديدة أبوظبي من المسافرين في أوزبكستان، موفرةً لهم وصولاً مباشراً إلى إحدى أبرز وجهات الثقافة والترفيه والأعمال في المنطقة، كما يفتح الخط الجديد أبواباً إلى إحدى وجهات آسيا الوسطى، للمسافرين عبر شبكة «الاتحاد للطيران».

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في «الاتحاد للطيران»، فرانك ماير، خلال حفل الإطلاق: «تعتبر الرحلة الافتتاحية إلى طشقند اليوم لحظة فخر لـ(الاتحاد للطيران)، ومحطة مهمة في مسيرة توسع شبكتنا، وتعد أوزبكستان من أسواق آسيا الوسطى الديناميكية والنامية، إذ تتمتع بتراث ثقافي غني، وجاذبية سياحية قوية، وأهمية اقتصادية متنامية»، وأضاف: «من خلال إطلاق خدمة يومية مباشرة بين أبوظبي وطشقند، نفتح بوابة جديدة بين آسيا الوسطى والعالم، فمن خلال أبوظبي، يمكن للمسافرين الوصول بسهولة إلى وجهات عبر شبكة (الاتحاد للطيران) العالمية المتنامية، مع الاستمتاع بالخدمة المتميزة والضيافة الراقية التي تشتهر بها الشركة».

يذكر أن إطلاق رحلات طشقند يعد جزءاً من استراتيجية الاتحاد للطيران لتوسيع شبكتها، حيث تربط الأسواق الواعدة بأبوظبي، وتعزز في الوقت نفسه دور العاصمة الإماراتية بوابة عالمية تربط الشرق بالغرب.