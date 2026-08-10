"مِراس" تبدأ تنفيذ التجهيزات الأساسية للمرحلة الثالثة من"سيتي ووك كريستلين"

أعلنت "مِراس"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، بدء تنفيذ أعمال التجهيزات الأساسية لمبنيين سكنيين ضمن المرحلة الثالثة من مشروع "سيتي ووك كريستلين"، في خطوة جديدة تدعم توسع المشروع وتعزز مكانة "سيتي ووك" وجهة متكاملة للحياة العصرية في دبي.

وأرست "مِراس" عقد تنفيذ الأعمال على شركة "انترناشيونال فاونديشن جروب"، ويشمل تجهيز الموقع والحفر وتحسين التربة ونزح المياه، إلى جانب تصميم وتنفيذ أعمال التدعيم والأساسات، تمهيداً للانتقال إلى المراحل التالية من البناء.

تأتي المباني الجديدة ضمن المخطط الرئيس للمرحلة الثالثة من "سيتي ووك كريستلين"، الذي يستهدف توفير بيئة حضرية خضراء ومترابطة تجمع بين الهندسة المعمارية المعاصرة والمساحات المفتوحة، وتشجع على المشي والترفيه والتفاعل المجتمعي.

وتوفر المرحلة الجديدة مجموعة من المرافق المصممة لتلبية متطلبات الحياة العصرية، تشمل حمامات السباحة والمرافق الرياضية ومركزاً للياقة البدنية ونادياً عائماً وسينما في الهواء الطلق، إلى جانب ما توفره "سيتي ووك" من خيارات للتجزئة والمطاعم والترفيه والمساحات العامة.

تعكس ترسية العقد استمرار تطوير "سيتي ووك" بوصفها وجهة متعددة الاستخدامات تجمع المساحات السكنية والتجارية والترفيهية والعامة ضمن بيئة حضرية متكاملة، بما يعزز جاذبية المنطقة كإحدى أبرز الوجهات السكنية والحضرية في دبي.