«ديوا» تدشن 793 محطة «جهد 11 كيلوفولت» في النصف الأول

أعلن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة دشّنت 793 محطة توزيع «جهد 11 كيلوفولت» في مختلف أنحاء إمارة دبي، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 624 ألفاً و340 ساعة عمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية، وقال الطاير: «نواصل مسارنا التنموي لمواكبة التوسّع المستمر في المناطق السكنية الجديدة، والمراكز التجارية، والمشروعات الاستثمارية ومراكز الأعمال في دبي، واستباق متطلبات النمو المستقبلي، وترسيخ مكانة الإمارة بوصفها واحدة من المدن الرائدة عالمياً في تطوير البنية التحتية المتقدمة التي تضمن أعلى مستويات جودة الحياة».

وأضاف: «نتبنّى أحدث التقنيات العالمية لمواصلة تسجيل أعلى مستويات الأداء، ودفع عجلة النمو الاقتصادي والعمراني المستدام لعقود مقبلة، والمحافظة على مكانة الهيئة في صدارة المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم»، لافتاً إلى أن الهيئة سجلت أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.82 دقيقة (49 ثانية) سنوياً لكل متعامل، فيما بلغ الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2%، وهي من أدنى النسب عالمياً».

بدوره، قال النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، المهندس راشد بن حميدان: «يبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة 53 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 47 ألفاً و723 محطة».