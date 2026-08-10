21.6 %حصة الإمارات من السعة المقعدية للرحلات الدولية أوسطياً

أظهرت أحدث بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات الدولة ستشغل نحو 7.17 ملايين مقعد على الرحلات الدولية خلال أغسطس الجاري، وبذلك تستحوذ السوق الإماراتية على أكثر من 21.6% من إجمالي السعة المقعدية للرحلات الدولية المغادرة في منطقة الشرق الأوسط خلال أغسطس 2026، التي بلغت 33.1 مليون مقعد.

وبحسب التقرير الشهري للمؤسسة، وعلى مستوى شركات الطيران، فقد أظهرت البيانات أن أربع ناقلات إماراتية، ضمن قائمة أكبر شركات الطيران من حيث السعة، جدولت نحو 6.43 ملايين مقعد على الرحلات خلال أغسطس الجاري.

وتصدرت «طيران الإمارات» شركات الطيران من حيث السعة المقعدية بنحو 3.02 ملايين مقعد، في أغسطس 2026، أما «الاتحاد للطيران» فسجلت نحو 1.39 مليون مقعد، فيما سجلت «فلاي دبي» 1.1 مليون مقعد، و«العربية للطيران» نحو 920 ألف مقعد.