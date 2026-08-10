معايير أوروبية لتنظيم أنظمة الذكاء الاصطناعي

بدأ الاتحاد الأوروبي، أمس، تطبيق قواعد جديدة تُلزم مستخدمي الإنترنت وصناع المحتوى بوضع علامات مميزة على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات التزييف العميق، بهدف ضمان الشفافية والحد من الخداع، ومساعدة الجمهور على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات صحيحة.

وتستهدف هذه المعايير أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، على أن يشمل تطبيقها الأنظمة الحالية بدءاً من الثاني من ديسمبر المقبل، وأكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين، أن تقنية الذكاء الاصطناعي، رغم فوائدها الاستثنائية للشركات والأفراد، فإن نماذجها المتقدمة تفرض مخاطر غير مسبوقة إن لم تُستخدم وتصمم بشكل صحيح.