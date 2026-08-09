الزيودي: الإمارات تطالب بفتح مضيق هرمز دون شروط

شارك وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في اجتماع وزراء التجارة لدول مجموعة «بريكس» لعام 2026، الذي استضافته مدينة جايبور الهندية، بمشاركة وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء، في إطار رئاسة الهند للمجموعة.

وأعرب الزيودي، خلال اجتماع وزراء التجارة للمجموعة، عن قلق دولة الإمارات حيال الهجمات الإيرانية على الملاحة التجارية واستمرار إغلاق مضيق هرمز، مجدداً دعوة الإمارات إلى إعادة فتحه فوراً ودون شروط، وحماية حرية الملاحة والشحن الدولي وفقاً للقانون الدولي.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الأولوية، من بينها حماية النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز التجارة الشاملة، وتمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية في ظل التحول الرقمي المتسارع. ورافق الزيودي سفير دولة الإمارات لدى الهند، عبدالله النعيمي.

وشملت النقاشات أولويات التعاون الاقتصادي بين دول «بريكس»، بما في ذلك مرونة التجارة، وترابط الأسواق، والتحديات الراهنة التي تؤثر في التجارة العالمية، فيما لم يتم التوصل إلى إجماع على إصدار بيان وزاري مشترك.

وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول مجموعة «بريكس» أكثر من 312 مليار دولار (1.145 تريليون درهم) خلال عام 2025، بنمو 28.5% مقارنة بـ243 مليار دولار (891.8 مليار ردهم) خلال عام 2024.

وشكلت دول المجموعة نحو 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2025، واستحوذت على 34% من واردات الدولة، و23% من صادراتها غير النفطية، و28% من عمليات إعادة التصدير.

وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند 76.2 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو 17.3% مقارنة بعام 2024.

وتضم مجموعة «بريكس» البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والإمارات وإندونيسيا وإثيوبيا ومصر وإيران. وتمثل هذه الدول مجتمعة نحو 40% من سكان العالم وقرابة 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعقد الزيودي في جايبور سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من الوزراء والمسؤولين في الدول الأعضاء في مجموعة «بريكس».

وتركزت المباحثات الثنائية على سبل تعزيز التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات والدول الشريكة، وتوسيع التعاون في القطاعات ذات الأولوية، واستكشاف فرص زيادة مشاركة القطاع الخاص.

وخلال لقائه وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، بحث الزيودي التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، إضافة إلى آفاق توسيع التعاون في تجارة الخدمات والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي.

وأضاف أن الإمارات تنظر إلى مجموعة «بريكس» باعتبارها منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي ودعم بيئة مفتوحة ومستقرة للتبادل التجاري.

ومنذ إطلاق البرنامج في سبتمبر 2021، أبرمت الإمارات 38 اتفاقية مع اقتصادات في آسيا وإفريقيا وأوروبا والأميركتين، دخلت 18 منها حيز التنفيذ، بما يشمل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند وإندونيسيا.