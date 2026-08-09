خبير يحذر من مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني

حذّر مدير المركز الألماني لأبحاث الذكاء الاصطناعي في «كايزرسلاوترن»، البروفيسور أندرياس دينغل، من المخاطر المتزايدة للقدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن أنظمة الذكاء الاصطناعي أصبحت قادرة على تنفيذ مهام بشكل مستقل واكتشاف ثغرات في أنظمة حاسوبية، بما قد يُشكل تهديداً متزايداً للأمن السيبراني والبنية التحتية الحيوية.

وقال دينغل: «لدينا بالتأكيد ما يدعو للقلق، بالنظر إلى مدى القوة التي أصبحت تتمتع بها أدوات الذكاء الاصطناعي»، مشيراً إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد «روبوت محادثة» يجيب عن أسئلة البشر.

وأوضح دينغل أن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكنها في إطار ما يسمى بالبيئات الوكيلة إطلاق «كامل قدراتها الإدراكية»، مضيفاً أنه يمكن لأنظمة عدة تعرف باسم الوكلاء متابعة المهام بشكل مستقل والتفاعل في ما بينها، مشيراً إلى أن المشكلة تطرأ عندما يحصل مثل هذا النظام على هدف لم تتم صياغته بدقة كافية أو عندما تغيب عنه الحدود الأخلاقية، موضحاً أنه يمكن للذكاء الاصطناعي عندها العثور على ثغرات وطرق مختصرة لتحقيق هدفه بأكبر قدر ممكن من النجاح.

وفي الآونة الأخيرة، لم تتوقف سلسلة الكشف عن قدرات القرصنة المثيرة للقلق لدى نماذج ذكاء اصطناعي رائدة. فعلى سبيل المثال، ضبط باحثون بريطانيون في مجال الأمن خلال تجربة الذكاء الاصطناعي وهو يحاول من تلقاء نفسه إدخال ثغرة أمنية إلى برمجيات متاحة للجمهور. كما توغلت نماذج للذكاء الاصطناعي بشكل غير مخطط له في اختبارات داخل أنظمة حاسوبية تابعة لشركات حقيقية.

وقال دينغل: «لا يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي تصرف عن قصد»، موضحاً أن النظام لا يمتلك فهماً بشرياً لما يعنيه الانفلات، وقال: «لم يكن هدفه في المقام الأول الانفلات، بل حل المهمة».

وذكر دينغل أن الخطر يكمن أيضاً في أن الذكاء الاصطناعي يستطيع، بفضل قدرته الهائلة على إجراء العمليات الحسابية، اكتشاف أنماط ربما لا يلاحظها البشر، وقال: «في بيئة تزداد رقمنة وتعقيداً، يمكن بذلك اكتشاف نقاط ضعف لم تكن معروفة من قبل».