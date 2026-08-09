«أوبن إيه آي» ترفع قيود «شات جي بي تي»

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» مجموعة من التحديثات الجديدة لروبوت الدردشة «شات جي بي تي»، تشمل إلغاء القيود المفروضة على المحادثات النصية لمستخدمي الحسابات المجانية ومشتركي خطة «Go»، إلى جانب إتاحة أدوات جديدة لتحسين جودة الإجابات وتقديم تجربة استخدام أكثر مرونة. وأوضحت الشركة، في بيان، أن المستخدمين سيتمكنون اعتباراً من الأسبوع المقبل من إجراء عدد غير محدود من المحادثات النصية مع «شات جي بي تي»، بعد أن كانت الخدمة تفرض حدوداً على عدد الرسائل عند الاستخدام المكثف، فيما ستظل الرسائل التي تتضمن رفع الملفات أو إنشاء الصور خاضعة لقيود الاستخدام الحالية.