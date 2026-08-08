6.65 مليارات درهم قيمة 112 صفقة كبيرة مباشرة في «أبوظبي للأوراق المالية»

شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تنفيذ 112 صفقة كبيرة مباشرة، بقيمة جاوزت 6.65 مليارات درهم، على أسهم 34 شركة مدرجة. وشملت قائمة الشركات التي جرى تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة على أسهمها: «دانة غاز»، و«بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع - أدنوك للتوزيع»، و«عنان للاستثمار القابضة»، و«بنك الفجيرة الوطني»، و«بروج بي إل سي».

كما ضمت القائمة «بنك أبوظبي التجاري»، و«إيبيكس للاستثمار»، و«الخليج للمشاريع الطبية»، و«الشركة العالمية القابضة»، و«إشراق للاستثمار»، و«أدنوك للغاز بي إل سي»، و«الخليج الاستثمارية»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، و«أبوظبي الوطنية للفنادق»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«أدنوك للحفر»، و«منازل»، و«مجموعة مير»، و«ألفا ظبي القابضة»، و«رأس الخيمة العقارية»، و«لولو للتجزئة القابضة»، و«حقوق اكتتاب أسهم مصرف الشارقة الإسلامي».

وضمت القائمة أيضاً «أبوظبي للموانئ»، و«أوراسكوم كونستراكشون»، و«بريسايت إيه آي هولدينغ»، و«بيور هيلث القابضة»، و«الدار العقارية»، و«إنفيكتوس للاستثمار»، و«فينكس كروب»، و«فيرتيغلوب»، و«إيه دي إن إتش للتموين»، و«الصير للمعدات والتوريدات البحرية»، و«بنك الاستثمار»، و«أسمنت الخليج».

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، جرى تنفيذ تلك الصفقات على نحو 4.63 مليارات سهم، حيث استأثر «بنك أبوظبي التجاري» بالنصيب الأكبر من حيث عدد الصفقات، بواقع 34 صفقة على 18.6 مليون سهم، وبقيمة 289.78 مليون درهم.

وجرى تنفيذ 14 صفقة كبيرة مباشرة على 694.29 مليون سهم من أسهم «عنان للاستثمار القابضة»، بقيمة 750.93 مليون درهم، فيما تم تنفيذ 11 صفقة كبيرة مباشرة على 56.19 مليون سهم من أسهم «أدنوك للغاز»، بقيمة 181.79 مليون درهم.

وشهد السوق تنفيذ ثماني صفقات كبيرة مباشرة على 4.92 ملايين سهم من أسهم «مصرف أبوظبي الإسلامي»، بقيمة بلغت نحو 109.98 ملايين درهم.

أما من حيث قيمة أكبر الصفقات، فشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على 1.39 مليار سهم من أسهم «دانة غاز»، بقيمة 1.11 مليار درهم، تلاهما تنفيذ ثلاث صفقات كبيرة مباشرة على 264.44 مليون سهم من أسهم «بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع - أدنوك للتوزيع»، بقيمة 1.02 مليار درهم.

وتُنفذ الصفقات الكبيرة المباشرة خارج «سجل الأوامر»، ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية أو في المؤشر العام للسوق، كما لا تدخل ضمن احتساب أعلى وأدنى سعر للسهم خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.