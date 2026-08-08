251.3 مليار درهم مساهمة «السفر والسياحة» في اقتصاد الإمارات خلال 2025

أظهر التقرير السنوي للأثر الاقتصادي لقطاع السفر والسياحة، الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن قطاع السفر والسياحة في دولة الإمارات سجل أداءً قوياً خلال عام 2025، انعكس في زيادة مساهمته المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب خلق آلاف الوظائف الإضافية، وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالقطاع، حيث ارتفع عدد الوظائف التي يدعمها القطاع إلى نحو 947.1 ألف وظيفة في 2025، بزيادة تقارب 17.9 ألف وظيفة عن العام السابق.

وبحسب التقرير، بلغت المساهمة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 251.3 مليار درهم خلال عام 2025، بما يعادل 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي الوقت نفسه، سجلت الاستثمارات الرأسمالية المرتبطة بالسفر والسياحة نمواً قوياً بلغ 8% خلال العام، لترتفع إلى نحو 34.4 مليار درهم، مقارنة بنحو 31.8 مليار درهم في 2024. كما ارتفعت المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%، لتصل إلى نحو 122.9 مليار درهم، مقابل نحو 120.8 مليار درهم في العام السابق.

الاقتصاد الإماراتي

وتفصيلاً، أظهر التقرير السنوي للأثر الاقتصادي لقطاع السفر والسياحة، الصادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن القطاع واصل خلال عام 2025 تعزيز مساهمته في الاقتصاد الإماراتي، مع ارتفاع مساهمته الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة عدد الوظائف التي يدعمها، إلى جانب نمو إنفاق الزوار الدوليين والإنفاق المحلي والاستثمارات المرتبطة بالسفر والسياحة.

وبحسب التقرير، بلغت المساهمة الإجمالية للسفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 251.3 مليار درهم خلال 2025، بما يعادل 11.9% من الناتج الإجمالي.

وتشمل هذه المساهمة التأثير المباشر للقطاع، إضافة إلى التأثيرات غير المباشرة، بما في ذلك سلاسل التوريد والاستثمارات والدخل المتولد عن النشاط السياحي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو ضعف مساهمته المباشرة.

وبالمقارنة مع 2024، ارتفعت المساهمة الإجمالية من نحو 244 مليار درهم إلى 251.3 مليار درهم في 2025، أي بنمو يقارب 3%، ضمن مؤشر النمو الحقيقي للمساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

أما المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في الناتج، فقد بلغت 122.9 مليار درهم في 2025، أي 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل نحو 120.8 مليار درهم في 2024، بما يعني نمواً قدره 3% خلال عام.

وتشمل المساهمة المباشرة النشاط الاقتصادي الناتج عن الفنادق ووكالات السفر وشركات الطيران وغيرها من خدمات نقل الركاب، باستثناء خدمات التنقل اليومية.

نمو القطاع

وذكرت أنه من المتوقع أن تنمو المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% سنوياً، لتصل إلى 154.3 مليار درهم (5.2% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة من 2026 إلى 2036.

على صعيد سوق العمل، دعم قطاع السفر والسياحة 947.1 ألف وظيفة في الإمارات خلال 2025، وهو ما يعادل 13.6% من إجمالي الوظائف في الدولة.

وبلغت الوظائف المدعومة بصورة مباشرة 487.56 ألف وظيفة، بما يمثل 7% من إجمالي العمالة. وتشمل هذه الوظائف العاملين في الفنادق ووكالات السفر وقطاعات الترفيه وغيرها من الصناعات التي يدعمها إنفاق السياح بصورة مباشرة.

وبالمقارنة مع 2024، ارتفع إجمالي الوظائف التي يدعمها القطاع من 929.2 ألف وظيفة إلى 947.1 ألف وظيفة في 2025، بزيادة تقارب 17.9 ألف وظيفة، ونمو قدره 1.9%.

كما ارتفع عدد الوظائف المباشرة من 478.5 ألف وظيفة في 2024 إلى 487.6 ألف وظيفة في 2025، بزيادة تقارب 9.2 آلاف وظيفة، وبنمو حقيقي بلغ 1.9%.

وقال المجلس إنه بحلول عام 2036، من المتوقع أن يدعم قطاع السفر والسياحة 1.16 مليون وظيفة (14.5% من إجمالي العمالة)، بزيادة قدرها 2.6% سنوياً.

إنفاق الزوار

وبحسب التقرير، فإن إنفاق الزوار الدوليين كان أحد أبرز محركات قطاع السفر والسياحة في الإمارات خلال 2025. ويمثل إنفاق الزوار الدوليين 77.9% من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة في الإمارات، مقابل 22.1% للإنفاق المحلي.

وتظهر بيانات التقرير أن أكبر خمسة أسواق للزوار الدوليين القادمين إلى الإمارات في 2025 كانت الهند بنسبة 14%، والمملكة المتحدة 9%، وروسيا 8%، والصين 5%، والسعودية 5%، فيما شكلت بقية أسواق العالم 60% من إجمالي أعداد السياح القادمين.

في المقابل، سجل الإنفاق المحلي المرتبط بالسفر والسياحة أداءً قوياً، ويمثل الإنفاق المحلي 22.1% من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة، مقابل 77.9% للإنفاق القادم من الزوار الدوليين.

وكشفت بيانات التقرير أنه في 2025، بلغ إنفاق السفر الترفيهي 223.4 مليار درهم، مقابل 44.5 مليار درهم لإنفاق سفر الأعمال. وبذلك شكّل السفر الترفيهي 83.4% من إجمالي الإنفاق الداخلي المرتبط بالسفر والسياحة، بينما بلغت حصة سفر الأعمال 16.6%.

وكان إنفاق السفر الترفيهي قد بلغ 218.7 مليار درهم في 2024، ما يعني ارتفاعه في 2025 بنحو 4.7 مليارات درهم.

أما إنفاق سفر الأعمال، فارتفع من 40.9 مليارات درهم في 2024، إلى 44.5 مليار درهم في 2025، أي بزيادة تقارب 3.6 مليارات درهم.

وقالت إنه وبحلول عام 2036، من المتوقع أن يصل إجمالي عدد السياح الدوليين إلى أكثر من 48.8 مليون سائح، ما يولد إنفاقاً بقيمة 267.1 مليار درهم، بزيادة قدرها 6.4% سنوياً حتى عام 2036.

وعلى صعيد الاستثمار، جذب قطاع السفر والسياحة 34.4 مليار درهم من الاستثمارات الرأسمالية خلال 2025. وكانت الاستثمارات قد بلغت نحو 31.8 مليار درهم في 2024، ما يعني زيادة تقارب 2.6 مليار درهم خلال عام، وبنمو قدره 8.0%، وهو أحد أعلى معدلات النمو المسجلة بين المؤشرات الرئيسة للقطاع في 2025.

وأظهرت بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي أن مساهمة السفر والسياحة في إجمالي الاستثمار الرأسمالي للإمارات بلغت 5.9% في 2025.

. أكبر 5 أسواق للزوار الدوليين القادمين إلى الإمارات في 2025 تضم الهند بنسبة 14%، والمملكة المتحدة 9%، وروسيا 8%، والصين 5%، والسعودية 5%.

. المساهمة المباشرة للقطاع بالناتج المحلي الإجمالي ارتفعت 3%، لتصل إلى 122.9 مليار درهم في العام الماضي، مقابل 120.8 مليار درهم في 2024 .