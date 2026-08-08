دار التأمين تسجل نمواً بنحو 56% في إيرادات التأمين لتصل إلى 278.57 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026

أعلنت دار التأمين ش.م.ع عن تحقيق إجمالي ربح شامل بقيمة 7.89 مليون درهم عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، مسجلةً نمواً بنحو183 % مقارنةً بـ 2.79 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

وارتفعت إيرادات التأمين بنحو56 % لتصل إلى278.57 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 178.65 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025. كما ارتفعت نتيجة خدمات التأمين لتسجل ربحاً قدره 6.75 مليون درهم مقابل ربح بلغ 1.55 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

كما سجلت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة نمواً جيداً مقارنةً بالفترة المقابلة من العام السابق، مدفوعةً بمواصلة دار التأمين تركيزها على استقطاب الأعمال المربحة، وتعزيز معدلات الاحتفاظ بالعملاء، وتوطيد علاقاتها مع شركاء التوزيع. وقد ساهمت سياسة الاختيار الدقيق للمحفظة التأمينية، والتقييم المنضبط للمخاطر، والإدارة الاستباقية للمطالبات، والإدارة الفعالة للتكاليف، في دعم هوامش الاكتتاب وتحقيق مستويات ربحية قوية.

وفي جانب الاستثمارات، ارتفع دخل الاستثمار إلى2.22 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنةً بـ 1.27 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق. وواصلت دار التأمين تطبيق استراتيجية استثمارية متحفظة ومتنوعة ترتكز على المحافظة على رأس المال، وتعزيز السيولة، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

كما حافظت المؤسسة على مركز سيولة قوي حتى 30 يونيو 2026، حيث شكّلت النقدية وما في حكمها نحو 38% من إجمالي الأصول.

وقال محمد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة دار التأمين ش.م.ع: "يواصل الاقتصاد الإماراتي إظهار مستويات لافتة من المرونة، مدعوماً بالسياسات الحكومية الرشيدة، والاستثمارات المستدامة، وبيئة الأعمال الإيجابية. وقد حققت دار التأمين مجموعة قوية من النتائج المالية خلال النصف الأول من عام 2026، حيث يعكس أداؤها استمرار نمو الأعمال، واتباع ممارسات اكتتاب سليمة، وإدارة مالية منضبطة، بما أسهم في تحقيق ربحية مستدامة مع الحفاظ على قوة مركزها المالي. ونواصل التزامنا بالتركيز على اكتتاب المخاطر ذات الجودة العالية، بدلاً من السعي لتحقيق النمو على حساب الربحية. ويظل مجلس الإدارة واثقاً من الاستراتيجية طويلة الأجل وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، بالتوازي مع تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها وشركائها. وخلال الفترة، واصلت دار التأمين الاستثمار في التقنيات الرقمية وأتمتة العمليات ومبادرات خدمة العملاء، بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بتجربة المتعاملين، وترسيخ مكانتها التنافسية في السوق. تتمتع دار التأمين بمكانة قوية تؤهلها للبناء على الأسس المتينة التي أرستها خلال النصف الأول من عام 2026، ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة".