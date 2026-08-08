13.88 مليار درهم تصرفات عقارات دبي الأسبوعية

أحمد الدمرداش – دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، 13.88 مليار درهم، عبر تنفيذ 4399 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 6.7 مليارات درهم، في مؤشر إلى استمرار الزخم الاستثماري، وتنامي ثقة المستثمرين بأداء القطاع العقاري في الإمارة.

وتوزعت المبيعات العقارية على 2873 مبايعة للوحدات السكنية، و166 مبايعة للمباني، و167 مبايعة للأراضي، بإجمالي 3206 مبايعات، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت قيمة مبيعات العقارات الجاهزة نحو 3.09 مليارات درهم، عبر تنفيذ 938 مبايعة، توزعت بواقع 703 مبايعات للوحدات السكنية، و68 مبايعة للمباني، و167 مبايعة للأراضي.

وتصدرت مبيعات العقارات على الخريطة النشاط، مسجلة 3.61 مليارات درهم، عبر 2268 مبايعة، توزعت بواقع 2170 مبايعة للوحدات السكنية، و98 مبايعة للمباني. وسجلت معاملات الرهن العقاري 1015 معاملة، بقيمة 5.66 مليارات درهم، توزعت على 585 معاملة للوحدات السكنية، و117 معاملة للمباني، و313 معاملة للأراضي.

كما بلغت قيمة الهبات 1.52 مليار درهم من خلال 178 معاملة، توزعت على 114 معاملة للوحدات السكنية، و17 معاملة للمباني، و47 معاملة للأراضي.

وتصدرت منطقة مدينة المطار قائمة المناطق الأعلى مبيعاً خلال الأسبوع الماضي، بقيمة تجاوزت 433.4 مليون درهم، تلتها نخلة جبل علي بقيمة 331.85 مليون درهم، ثم الخليج التجاري بقيمة 323.95 مليون درهم، ونخلة جميرا بقيمة 300.21 مليون درهم، وقرية جميرا الدائرية بقيمة 279.92 مليون درهم. وجاءت داون تاون جبل علي في المركز السادس، بقيمة تجاوزت 267.43 مليون درهم، تلتها مدينة العرب بقيمة 218.61 مليون درهم، ثم جبل علي الصناعية بقيمة 190.45 مليون درهم، ونخلة ديرة بقيمة 167.31 مليون درهم، فيما حلت اليلايس 1 في المركز العاشر بقيمة 148.49 مليون درهم.